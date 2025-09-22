Вийшов трейлер "Мандалорець і Грогу": Педро Паскаль повертається у новій пригоді "Зоряних війн" (відео)

Перший офіційний трейлер стрічки "Мандалорець і Грогу" вже представлений глядачам. Фільм відкриває нову сторінку у всесвіті "Зоряних війн" і знову об’єднує Педро Паскаля з улюбленим персонажем фанатів – Грогу.

Як повідомляє The Economic Times, прем’єра ролика відбулася сьогодні. Відео знайомить аудиторію з новою історією мисливця за головами Діна Джаріна та його маленького напарника, який відомий глядачам під прізвиськом Малюк Йода. У трейлері можна побачити поєднання гумору, теплих моментів і динамічних сцен, що підкреслюють унікальний тандем головних героїв.

Сюжет і акторський склад

Згідно з офіційним описом, дія розгортається після падіння Галактичної Імперії. Поки залишки імперських сил становлять небезпеку, Дін Джарін і Грогу отримують завдання від Нової Республіки, яке пов’язане зі спадщиною Повстання. Стрічка поєднує традиційні для франшизи мотиви відданості та хоробрості, але водночас додає більше родинного тепла.

Мандалорець і Грогу. Офіційний трейлер

У фільмі з’являться й нові персонажі. Сігурні Вівер зіграє полковницю Альянсу Повстанців, Джеремі Аллен Вайт виконає роль Ротти Хатта – нащадка Джабби Хатта, а Джонні Койн постане в образі імперського воєначальника. Над картиною працює Джон Фавро як режисер, а сценарій створено у співпраці з Дейвом Філоні. Автори обіцяють більш легку та сімейну атмосферу порівняно з попередніми епізодами "Зоряних війн".

Дата виходу

"Мандалорець і Грогу" стане першим повнометражним релізом саги з часу виходу "Скайвокера. Сходження" у 2019 році. Прем’єра запланована на 22 травня 2026 року. Окрім цього, Lucasfilm готує ще один масштабний проєкт – "Зоряні війни: Зоряний винищувач" режисера Шона Леві з Раяном Гослінгом та Емі Адамс у головних ролях. Його реліз очікується 28 травня 2027 року.

