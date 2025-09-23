Отель на популярном курорте дарит туристам бесплатный отдых, но есть одно условие (фото)

На Кипре пятизвездочный отель запустил акцию "Sunshine Guaranteed". Туристы смогут получить бесплатное пребывание, если во время отдыха погода окажется дождливой.

Как сообщает Daily Mail, пятизвездочный курортный комплекс City of Dreams Mediterranean, расположенный в Лимассоле, предложил гостям уникальную акцию. Отель гарантирует солнечную погоду, а в случае дождя обещает отдыхающим бесплатную ночь во время следующего визита.

По данным администрации, на Кипре ежегодно от 300 до 340 солнечных дней, и даже в ноябре температура достигает +25°C. Именно поэтому отель решил ввести маркетинговую программу "Sunshine Guaranteed".

"С почти 340 солнечных дней мы приглашаем гостей насладиться идеальной погодой для отдыха. Если во время пребывания солнце не будет светить не менее 70% дня с 9:00 до 17:00, мы предоставим одну бесплатную ночь при следующем визите", — говорится в сообщении на сайте комплекса.

Чтобы воспользоваться предложением, туристы должны заполнить специальную форму. Измерения солнечного света проводятся ежедневно, а данные отображаются в календаре погоды на сайте отеля.

"Мы стремимся дать нашим гостям полную уверенность при бронировании путешествия. С гарантией солнечного света отдыхающие будут знать: если солнца не будет, они получат вознаграждение", — заявил старший вице-президент по недвижимости Grant Johnson.

Отель City of Dreams Mediterranean предлагает более 500 номеров, роскошные рестораны, казино, открытый амфитеатр и семейный парк развлечений.

Напомним, Кипр ежегодно привлекает миллионы туристов благодаря стабильно теплой погоде, а новая инициатива отеля призвана укрепить репутацию острова как одного из самых солнечных направлений в Средиземноморье.

