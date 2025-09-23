Готель на популярному курорті дарує туристам безкоштовний відпочинок, але є одна умова (фото)

На Кіпрі п’ятизірковий готель запустив акцію "Sunshine Guaranteed". Туристи зможуть отримати безкоштовне перебування, якщо під час відпочинку погода виявиться дощовою.

Як повідомляє Daily Mail, п’ятизірковий курортний комплекс City of Dreams Mediterranean, розташований у Лімассолі, запропонував гостям унікальну акцію. Готель гарантує сонячну погоду, а у випадку дощу обіцяє відпочивальникам безкоштовну ніч під час наступного візиту.

За даними адміністрації, на Кіпрі щороку від 300 до 340 сонячних днів, і навіть у листопаді температура сягає +25°C. Саме тому готель вирішив запровадити маркетингову програму "Sunshine Guaranteed".

"З майже 340 сонячних днів ми запрошуємо гостей насолодитися ідеальною погодою для відпочинку. Якщо під час перебування сонце не світитиме щонайменше 70% дня з 9:00 до 17:00, ми надамо одну безплатну ніч при наступному візиті", — йдеться у повідомленні на сайті комплексу.

Щоб скористатися пропозицією, туристи повинні заповнити спеціальну форму. Вимірювання сонячного світла проводяться щодня, а дані відображаються у календарі погоди на сайті готелю.

"Ми прагнемо дати нашим гостям повну впевненість при бронюванні подорожі. З гарантією сонячного світла відпочивальники знатимуть: якщо сонця не буде, вони отримають винагороду", — заявив старший віцепрезидент з нерухомості Grant Johnson.

Готель City of Dreams Mediterranean пропонує понад 500 номерів, розкішні ресторани, казино, відкритий амфітеатр і сімейний парк розваг.

Нагадаємо, Кіпр щорічно приваблює мільйони туристів завдяки стабільно теплій погоді, а нова ініціатива готелю покликана зміцнити репутацію острова як одного з найсонячніших напрямків у Середземномор’ї.

