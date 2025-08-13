Кіпр залишився мрією: пара не змогла провести медовий місяць через одну деталь (фото)

Британське подружжя Джо Барнс та Беккі Бествік-Барнс планували провести медовий місяць на Кіпрі, однак їхнім планам не судилося втілитися. Причиною зриву поїздки став інцидент з паспортом, через що пара так і не вилетіла на місце відпочинку.

Жінка розповідає, що за кілька хвилин настрій з радощів змінився на повний розпач, повідомляє Nottingham Post.

Журналісти пишуть, що пара запланувала чотириденну подорож у середу, 6 серпня, за яку заплатила туроператору TUI 1200 фунтів (67,5 тис. грн), заброньовану у TUI. Та коли вони прибули в аеропорт, то співробітники авіакомпанії помітили невеликий розрив у верхній частині основної сторінки паспорта пана Барнса та визнали документ надто пошкодженим для подорожі.

"Ми були такі щасливі та схвильовані, але нам просто відмовили у використанні паспорта. Це було жахливо. Ще кілька хвилин тому ми були на сьомому небі, а потім — наче удар у зуби. Ми були в розпачі", — розповіла Беккі.

Сам 35-річний Джо, який працює водієм навантажувача, був здивований, адже тим самим паспортом він користувався три тижні тому. Тоді чоловік мав летіти на парубочий вечір до Магалуфа [курортне місто на Балеарських островах Іспанії — ред.], і жодних проблем тоді не виникло.

"Це не просто прикро, це серце розриває. І ще ця принизлива ситуація в аеропорту, коли перед усіма в черзі тобі кажуть "ні". Всі дивляться, і це просто жахливо", — додав Джо.

Турпеоратор і працівники аеропорту зіпсували медовий місяць молодят Фото: nottinghampost.com

Подружжя використало гроші, отримані на весіллі, щоб спонтанно організувати медовий місяць, тож інцидент затьмарив усі святкування. 38-річна Бекі зазначила, що відмова авіакомпанії стала для них шоком.

"Відчуваєш, ніби це відбувається не з тобою. Дуже важко повірити", — зізнається жінка.

У TUI заявили, що документ Джо був "дуже сильно пошкоджений". Водночас представники аеропорту припустили, що сторінки могли постраждати від води, і одна з них мала невеликий розрив у кутку.

Наразі пара сумнівається, що отримає страхове відшкодування, але планує перенести медовий місяць на час, коли діти підуть до школи. Тим часом друзі організували збір коштів на поїздку, і вже вдалося зібрати понад 800 фунтів (45 тис. грн).

