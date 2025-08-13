Кипр остался мечтой: пара не смогла провести медовый месяц из-за одной детали (фото)

Британские супруги Джо Барнс и Бекки Бествик-Барнс планировали провести медовый месяц на Кипре, однако их планам не суждено было воплотиться. Причиной срыва поездки стал инцидент с паспортом, из-за чего пара так и не вылетела на место отдыха.

Женщина рассказывает, что за несколько минут настроение с радости сменилось на полное отчаяние, сообщает Nottingham Post.

Журналисты пишут, что пара запланировала четырехдневное путешествие в среду, 6 августа, за которое заплатила туроператору TUI 1200 фунтов (67,5 тыс. грн), забронированную в TUI. Но когда они прибыли в аэропорт, то сотрудники авиакомпании заметили небольшой разрыв в верхней части основной страницы паспорта господина Барнса и признали документ слишком поврежденным для путешествия.

"Мы были так счастливы и взволнованы, но нам просто отказали в использовании паспорта. Это было ужасно. Еще несколько минут назад мы были на седьмом небе, а потом — как удар в зубы. Мы были в отчаянии", — рассказала Бекки.

Сам 35-летний Джо, который работает водителем погрузчика, был удивлен, ведь тем же паспортом он пользовался три недели назад. Тогда мужчина должен был лететь на мальчишник в Магалуфа [курортный город на Балеарских островах Испании — ред.], и никаких проблем тогда не возникло.

"Это не просто обидно, это сердце разрывает. И еще эта унизительная ситуация в аэропорту, когда перед всеми в очереди тебе говорят "нет". Все смотрят, и это просто ужасно", — добавил Джо.

Турпеоратор и работники аэропорта испортили медовый месяц молодоженов Фото: nottinghampost.com

Супруги использовали деньги, полученные на свадьбе, чтобы спонтанно организовать медовый месяц, поэтому инцидент омрачил все празднования. 38-летняя Беки отметила, что отказ авиакомпании стал для них шоком.

"Чувствуешь, будто это происходит не с тобой. Очень трудно поверить", — признается женщина.

В TUI заявили, что документ Джо был "очень сильно поврежден". В то же время представители аэропорта предположили, что страницы могли пострадать от воды, и одна из них имела небольшой разрыв в углу.

Сейчас пара сомневается, что получит страховое возмещение, но планирует перенести медовый месяц на время, когда дети пойдут в школу. Тем временем друзья организовали сбор средств на поездку, и уже удалось собрать более 800 фунтов (45 тыс. грн).

