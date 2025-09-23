Путешествовала на скорости 431 км/ч: туристка испытала самый быстрый поезд в мире (видео)

В Китае туристка совершила поездку на самом быстром поезде в мире. Она поделилась впечатлениями в TikTok.

Туристка из Европы по имени Сильвана посетила Китай и во время десятичасовой пересадки в международном аэропорту Пудун, Шанхай, решила испытать местный скоростной поезд Maglev. Этот поезд считается самым быстрым в мире, ведь его максимальная скорость составляет 431 км/ч.

Maglev работает по принципу магнитной левитации — движется бесконтактно над путями. Благодаря этому поезд обеспечивает плавную поездку, которая длится менее восьми минут между аэропортом и станцией Long Yang Road.

Билет в две стороны обошелся Сильване в 80 юаней (€10,5 или 455 грн). Она дополнительно воспользовалась метро, чтобы добраться до центра города. По ее словам, поездка стала самым быстрым способом осмотреть Шанхай во время короткой пересадки.

В комментариях под ее видео в TikTok пользователи назвали опыт уникальным. Сама Сильвана отметила: "Это был безумный опыт".

Линия Maglev в Шанхае длиной 30 километров построена на основе немецкой технологии Transrapid. Хотя максимальная скорость поезда достигает 431 км/ч, в коммерческой эксплуатации он курсирует со скоростью около 300 км/ч.

Пользователи Reddit также обсуждали впечатления от путешествий этим поездом. Один из них отметил: "Невероятно гладко. Представьте себе полет без турбулентности". Другой добавил: "Вы можете почувствовать легкий наклон на поворотах, но в целом ощущения такие же, как в обычном высокоскоростном поезде".

Напомним, что Китай активно инвестирует в высокоскоростные железнодорожные перевозки. За последние два десятилетия страна построила крупнейшую в мире сеть скоростных поездов. Длина этих линий превышает 40 тысяч километров.

