Подорожувала на швидкості 431 км/год: туристка випробувала найшвидший поїзд у світі (відео)

У Китаї туристка здійснила поїздку на самому швидкому потязі у світі. Вона поділилася враженнями у TikTok.

Туристка з Європи на ім’я Сільвана відвідала Китай і під час десятигодинної пересадки в міжнародному аеропорту Пудун, Шанхай, вирішила випробувати місцевий швидкісний поїзд Maglev. Цей поїзд вважається найшвидшим у світі, адже його максимальна швидкість становить 431 км/год.

Maglev працює за принципом магнітної левітації — рухається безконтактно над коліями. Завдяки цьому поїзд забезпечує плавну поїздку, яка триває менш як вісім хвилин між аеропортом та станцією Long Yang Road.

Квиток у два боки обійшовся Сільвані у 80 юанів (€10,5 або 455 грн). Вона додатково скористалася метро, щоб дістатися центру міста. За її словами, поїздка стала найшвидшим способом оглянути Шанхай під час короткої пересадки.

У коментарях під її відео в TikTok користувачі назвали досвід унікальним. Сама Сільвана зазначила: "Це був шалений досвід".

Лінія Maglev у Шанхаї завдовжки 30 кілометрів побудована на основі німецької технології Transrapid. Хоча максимальна швидкість поїзда сягає 431 км/год, у комерційній експлуатації він курсує зі швидкістю близько 300 км/год.

Користувачі Reddit також обговорювали враження від подорожей цим поїздом. Один з них зазначив: "Неймовірно гладко. Уявіть собі політ без турбулентності". Інший додав: "Ви можете відчути легкий нахил на поворотах, але загалом відчуття такі самі, як у звичайному високошвидкісному поїзді".

Нагадаємо, що Китай активно інвестує у високошвидкісні залізничні перевезення. За останні два десятиліття країна побудувала найбільшу у світі мережу швидкісних поїздів. Довжина цих ліній перевищує 40 тисяч кілометрів.

