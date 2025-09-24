24 сентября 2025 года: первомученицы Текли — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя врать и ссориться с родными.
Что случилось 24 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память первомученицы равноапостольной Текли. Она родилась в Турции в богатой семье язычников. В юности Теклу обручили с богатым мужчиной. В это время девушка познакомилась с апостолом Павлом, проповедовавшим христианство. Из-за него она увлеклась верой и решила не вступать в брак, а посвятить жизнь Богу. Апостола арестовали, а Текла тайно посещала Павла в тюрьме, носила тюремщикам свои драгоценности. За это Теклу пытались мучить и убить, но Господь помог девушке спастись.
Что нельзя делать 24 сентября:
- врать;
- ссориться с родными;
- отказывать в помощи.
Народные приметы и поверья:
- ясный день – скоро резко изменится погода;
- гром – к теплой зиме;
- много желудей – зима будет суровой;
- птицы низко над землей летают – к ранней зиме.
День ангела празднуют:
Герман, Дмитрий, Сергей, Тедора, Федора.
Родились в этот день:
1896 год — Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель ("По эту сторону рая", "Великий Гэтсби" и др.).
Также в этот день:
1852 год – первый полет на дирижабле с паровым двигателем французом Анри Жиффаром;
1995 год – Украина отклоняет предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и Россией;
1998 год — в Лионе (Франция) впервые проводят операцию по трансплантации руки человеку.
Также Фокус писал календарь церковных праздников на сентябрь 2025 года.