24 сентября 2025 года: первомученицы Текли — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя врать и ссориться с родными.

Что случилось 24 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память первомученицы равноапостольной Текли. Она родилась в Турции в богатой семье язычников. В юности Теклу обручили с богатым мужчиной. В это время девушка познакомилась с апостолом Павлом, проповедовавшим христианство. Из-за него она увлеклась верой и решила не вступать в брак, а посвятить жизнь Богу. Апостола арестовали, а Текла тайно посещала Павла в тюрьме, носила тюремщикам свои драгоценности. За это Теклу пытались мучить и убить, но Господь помог девушке спастись.

Что нельзя делать 24 сентября:

врать;

ссориться с родными;

отказывать в помощи.

Народные приметы и поверья:

ясный день – скоро резко изменится погода;

гром – к теплой зиме;

много желудей – зима будет суровой;

птицы низко над землей летают – к ранней зиме.

День ангела празднуют:

Герман, Дмитрий, Сергей, Тедора, Федора.

Родились в этот день:

1896 год — Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель ("По эту сторону рая", "Великий Гэтсби" и др.).

Также в этот день:

1852 год – первый полет на дирижабле с паровым двигателем французом Анри Жиффаром;

1995 год – Украина отклоняет предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и Россией;

1998 год — в Лионе (Франция) впервые проводят операцию по трансплантации руки человеку.

