24 вересня 2025 року: первомучениці Теклі — що сьогодні не можна робити

Що сталося 24 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять первомучениці рівноапостольної Теклі. Вона народилася в Туреччині в багатій родині язичників. В юності Теклу заручили з багатим чоловіком. У цей час дівчина познайомилася з апостолом Павлом, який проповідував християнство. Через нього вона захопилася вірою і вирішила не вступати в шлюб, а присвятити життя Богу. Апостола заарештували, а Текла таємно відвідувала Павла у в'язниці, носила тюремникам свої коштовності. За це Теклу намагалися мучити і вбити, але Господь допоміг дівчині врятуватися.

Що не можна робити 24 вересня:

брехати;

сваритися з рідними;

відмовляти в допомозі.

Народні прикмети та повір'я:

ясний день — скоро різко зміниться погода;

грім — до теплої зими;

багато жолудів — зима буде суворою;

птахи низько над землею літають — до ранньої зими.

День ангела святкують:

Герман, Дмитро, Сергій, Тедора, Федора.

Народилися в цей день:

1896 рік — Френсіс Скотт Фіцджеральд, американський письменник ("По цей бік раю", "Великий Гетсбі" та ін.).

Також цього дня:

1852 рік — перший політ на дирижаблі з паровим двигуном французом Анрі Жиффаром;

1995 рік — Україна відхиляє пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією;

1998 рік — у Ліоні (Франція) вперше проводять операцію з трансплантації руки людині.

