24 вересня 2025 року: первомучениці Теклі — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна брехати і сваритися з рідними.
Що сталося 24 вересня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять первомучениці рівноапостольної Теклі. Вона народилася в Туреччині в багатій родині язичників. В юності Теклу заручили з багатим чоловіком. У цей час дівчина познайомилася з апостолом Павлом, який проповідував християнство. Через нього вона захопилася вірою і вирішила не вступати в шлюб, а присвятити життя Богу. Апостола заарештували, а Текла таємно відвідувала Павла у в'язниці, носила тюремникам свої коштовності. За це Теклу намагалися мучити і вбити, але Господь допоміг дівчині врятуватися.
Що не можна робити 24 вересня:
- брехати;
- сваритися з рідними;
- відмовляти в допомозі.
Народні прикмети та повір'я:
- ясний день — скоро різко зміниться погода;
- грім — до теплої зими;
- багато жолудів — зима буде суворою;
- птахи низько над землею літають — до ранньої зими.
День ангела святкують:
Герман, Дмитро, Сергій, Тедора, Федора.
Народилися в цей день:
1896 рік — Френсіс Скотт Фіцджеральд, американський письменник ("По цей бік раю", "Великий Гетсбі" та ін.).
Також цього дня:
1852 рік — перший політ на дирижаблі з паровим двигуном французом Анрі Жиффаром;
1995 рік — Україна відхиляє пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією;
1998 рік — у Ліоні (Франція) вперше проводять операцію з трансплантації руки людині.
Також Фокус писав календар церковних свят на вересень 2025 року.