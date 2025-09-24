Найдены посреди джунглей: как четверо детей выжили после авиакатастрофы (фото)

Четверых детей из Колумбии нашли живыми после 40 дней борьбы за выживание в джунглях. Они оказались там после авиакатастрофы, в которой погибли все взрослые. Теперь старшая сестра Лесли, которая занималась тремя младшими братьями и сестрами, поделилась деталями их истории.

Лесли Мукутуй было всего 13 лет, когда 1 мая 2023 года небольшой самолет, на борту которого она летела с матерью, пилотом и тремя младшими братьями и сестрами, разбился над джунглями. Все взрослые погибли, а дети остались наедине с дикой природой, пишет Bild.

"Я плакала от боли. Тянула свою сломанную ногу и ползла, ища дорогу из джунглей", — рассказывает Лесли в документальном фильме National Geographic.

В джунглях детей ждали многочисленные опасности: ягуары, оцелоты, анаконды и ядовитые насекомые. По словам детей, они отгоняли животных палками и светом.

"Обезьяны раздражали нас, когда прыгали с дерева на дерево. Они бросали плоды милпесо, и мы собирали их", — вспоминает девятилетняя Солейни.

Забота о сестре

Самой младшей сестре, Кристин, было всего 11 месяцев, и именно ей нужно было уделять больше всего заботы. Поэтому Лесли приходилось быть не только лидером, но и матерью.

"Мы отдавали самые мягкие фрукты Кристин. Она плакала от жажды. Мне пришлось использовать крышку от бутылки, чтобы давать ей воду маленькими глоточками", — делится подробностями Лесли.

Поисковая операция

Поиски детей продолжались 40 дней. В них участвовали спецподразделения военных, 85 представителей коренного населения и шаманы, которые проводили ритуалы, обращаясь к духам джунглей.

Всех тронула история Лесли, которая обустроила временный приют, где детей нашел поисковый отряд. Они были обезвожены и истощены, но живы. Сейчас дети живут со своей бабушкой.

