Знайдені посеред джунглів: як четверо дітей вижили після авіакатастрофи (фото)

Четверо дітей з Колумбії знайшли живими після 40 днів боротьби за виживання у джунглях. Вони опинилися там після авіакатастрофи, в якій загинули усі дорослі. Тепер старша сестра Леслі, котра опікувалася трьома молодшими братами й сестрами, поділилася деталями їхньої історії.

Леслі Мукутуй було лише 13 років, коли 1 травня 2023 року невеликий літак, на борту якого вона летіла з матір'ю, пілотом та трьома молодшими братами й сестрами, розбився над джунглями. Усі дорослі загинули, а діти залишилися наодинці з дикою природою, пише Bild.

"Я плакала від болю. Тягнула свою зламану ногу і повзла, шукаючи дорогу з джунглів", — розповідає Леслі у документальному фільмі National Geographic.

У джунглях на дітей чекали численні небезпеки: ягуари, оцелоти, анаконди та отруйні комахи. За словами дітей, вони відганяли тварин палицями та світлом.

"Мавпи дратували нас, коли стрибали з дерева на дерево. Вони кидали плоди мілпесо, і ми збирали їх", — пригадує дев’ятирічна Солейні.

Турбота про сестру

Наймолодшій сестрі, Крістін, було лише 11 місяців, і саме їй потрібно було приділяти найбільше турботи. Тому Леслі доводилося бути не лише лідером, але й матір’ю.

"Ми віддавали найм’якші фрукти Крістін. Вона плакала від спраги. Мені довелося використовувати кришку від пляшки, щоб давати їй воду маленькими ковточками", — ділиться подробицями Леслі.

Пошукова операція

Пошуки дітей тривали 40 днів. У них брали участь спецпідрозділи військових, 85 представників корінного населення та шамани, які проводили ритуали, звертаючись до духів джунглів.

Усіх зворушила історія Леслі, яка облаштувала тимчасовий притулок, в якому дітей знайшов пошуковий загін. Вони були зневоднені та виснажені, але живі. Наразі чотири сестри й брати живуть зі своєю бабусею.

