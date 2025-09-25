Звезда "Гарри Поттера" рассказала о конфликте с Роулинг: Эмма Уотсон объяснила остановку в съемках

Актриса Эмма Уотсон публично высказала позицию относительно напряженных отношений с автором Джоан Роулинг. Об этом она рассказала в подкасте "On Purpose With Jay Shetty".

Уотсон отметила, что не считает разногласия во взглядах достаточной причиной для разрыва отношений. Актриса, сыгравшая Гермиону Грейнджер во всех фильмах франшизы о Гарри Поттере, подчеркнула важность диалога.

Эмма Уотсон в подкасте "On Purpose With Jay Shetty"

"Я действительно не верю, что из-за этого опыта, любви, поддержки и взглядов, которые я имею, я не могу и не ценю Джо и человека, с которым имела личный опыт", — заявила Уотсон.

Конфликт между автором и актрисой произошел несколько лет назад из-за публичных заявлений обеих сторон. Роулинг ранее выражала недовольство позицией части актерского состава франшизы.

"Моим самым глубоким желанием является то, чтобы люди, которые не согласны с моим мнением, любили меня, и я надеюсь, что смогу продолжать любить людей, с которыми я не обязательно разделяю такое же мнение", — добавила актриса.

Уотсон выразила сожаление из-за того, что конструктивный диалог с Роулинг до сих пор не состоялся. На вопрос о готовности к разговору актриса ответила утвердительно: "Да, и я всегда буду. Я верю в это. Я полностью в это верю".

Это публичное заявление стало частью большего интервью, в котором Уотсон также рассказала о причинах длительного перерыва в киноиндустрии. Последнюю главную роль актриса исполнила в 2018 году.

"Большей составляющей, чем сама работа, является продвижение и продажа этого произведения искусства. Я не скучаю по продаже вещей. Я считаю, что это достаточно разрушает душу", — пояснила Уотсон.

Актриса также упомянула о стрессовых аспектах профессии, отметив, что даже небольшие некоммерческие проекты с друзьями вызывали у нее значительное напряжение.

Напомним, что взаимоотношения между Джоан Роулинг и частью звездного состава франшизы о Гарри Поттере остаются сложными в течение последних лет. Автор неоднократно критиковала бывших коллег за их публичную позицию.

