Звезда "Гарри Поттера" рассказала о конфликте с Роулинг: Эмма Уотсон объяснила остановку в съемках
Актриса Эмма Уотсон публично высказала позицию относительно напряженных отношений с автором Джоан Роулинг. Об этом она рассказала в подкасте "On Purpose With Jay Shetty".
Уотсон отметила, что не считает разногласия во взглядах достаточной причиной для разрыва отношений. Актриса, сыгравшая Гермиону Грейнджер во всех фильмах франшизы о Гарри Поттере, подчеркнула важность диалога.
"Я действительно не верю, что из-за этого опыта, любви, поддержки и взглядов, которые я имею, я не могу и не ценю Джо и человека, с которым имела личный опыт", — заявила Уотсон.
Конфликт между автором и актрисой произошел несколько лет назад из-за публичных заявлений обеих сторон. Роулинг ранее выражала недовольство позицией части актерского состава франшизы.
"Моим самым глубоким желанием является то, чтобы люди, которые не согласны с моим мнением, любили меня, и я надеюсь, что смогу продолжать любить людей, с которыми я не обязательно разделяю такое же мнение", — добавила актриса.
Уотсон выразила сожаление из-за того, что конструктивный диалог с Роулинг до сих пор не состоялся. На вопрос о готовности к разговору актриса ответила утвердительно: "Да, и я всегда буду. Я верю в это. Я полностью в это верю".
Это публичное заявление стало частью большего интервью, в котором Уотсон также рассказала о причинах длительного перерыва в киноиндустрии. Последнюю главную роль актриса исполнила в 2018 году.
"Большей составляющей, чем сама работа, является продвижение и продажа этого произведения искусства. Я не скучаю по продаже вещей. Я считаю, что это достаточно разрушает душу", — пояснила Уотсон.
Актриса также упомянула о стрессовых аспектах профессии, отметив, что даже небольшие некоммерческие проекты с друзьями вызывали у нее значительное напряжение.
Напомним, что взаимоотношения между Джоан Роулинг и частью звездного состава франшизы о Гарри Поттере остаются сложными в течение последних лет. Автор неоднократно критиковала бывших коллег за их публичную позицию.
