Зірка "Гаррі Поттера" розповіла про конфлікт із Роулінг: Емма Вотсон пояснила зупинку у зйомках

Акторка Емма Вотсон публічно висловила позицію щодо напружених стосунків з авторкою Джоан Роулінг. Про це вона розповіла в подкасті "On Purpose With Jay Shetty".

Related video

Вотсон зазначила, що не вважає розбіжності у поглядах достатньою причиною для розриву стосунків. Акторка, яка зіграла Герміону Грейнджер у всіх фільмах франшизи про Гаррі Поттера, наголосила на важливості діалогу.

Емма Вотсон в подкасті "On Purpose With Jay Shetty"

"Я справді не вірю, що через цей досвід, любов, підтримку та погляди, які я маю, я не можу і не ціную Джо та людину, з якою мала особистий досвід", – заявила Вотсон.

Конфлікт між авторкою та акторкою стався кілька років тому через публічні заяви обох сторін. Роулінг раніше висловлювала незадоволення позицією частини акторського складу франшизи.

"Моїм найглибшим бажанням є те, щоб люди, які не погоджуються з моєю думкою, любили мене, і я сподіваюсь, що зможу продовжувати любити людей, з якими я не обов'язково поділяю таку ж думку", – додала акторка.

Вотсон висловила жаль через те, що конструктивний діалог із Роулінг досі не відбувся. На запитання про готовність до розмови акторка відповіла ствердно: "Так, і я завжди буду. Я вірю в це. Я повністю в це вірю".

Ця публічна заява стала частиною більшого інтерв'ю, в якому Вотсон також розповіла про причини тривалої перерви у кіноіндустрії. Останню головну роль акторка виконала у 2018 році.

"Більшою складовою, ніж сама робота, є просування та продаж цього витвору мистецтва. Я не сумую за продажем речей. Я вважаю, що це досить руйнує душу", – пояснила Вотсон.

Акторка також згадала про стресові аспекти професії, зазначивши, що навіть невеликі некомерційні проєкти з друзями викликали у неї значне напруження.

Нагадаємо, що взаємини між Джоан Роулінг та частиною зіркового складу франшизи про Гаррі Поттера залишаються складними протягом останніх років. Авторка неодноразово критикувала колишніх колег за їхню публічну позицію.

Як повідомляв Фокус, Джоан Роулінг сказала, за що і перед ким мають вибачитися Емма Вотсон і Деніел Редкліфф.

Раніше Фокус писав, що Джоан Роулінг навмисно порушила новий закон Шотландії про трансгендерів.