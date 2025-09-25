Европейские страны требуют исключить Израиль из Евровидения: вещатели угрожают бойкотировать конкурс

Национальные вещатели ряда стран Европы заявили о готовности отказаться от участия в песенном конкурсе. Решение может быть принято на внеочередном общем собрании в ноябре.

Как сообщает The New York Times, совет Европейского вещательного союза проведет голосование относительно участия Израиля в конкурсе. Такую информацию вещатели-члены получили в официальном письме.

"Организация никогда раньше не сталкивалась с такой противоречивой ситуацией", — заявила председатель совета Дельфин Эрнотте Кунчи.

Самую решительную позицию заняли вещатели Испании, Ирландии и Нидерландов. Представители этих стран официально сообщили о возможном бойкоте конкурса в случае участия Израиля.

"RTÉ считает, что участие "Ирландии" было бы недопустимым, учитывая продолжающиеся ужасные потери жизней в Газе", — говорится в заявлении ирландского вещателя.

Президент испанской RTVE Хосе Пабло Лопес подчеркнул политический характер конкурса.

"Мы все знаем, что конкурс имеет значительные политические последствия. Правительство Израиля использует это мероприятие на международной арене, — отметил он.

Конфликт вокруг участия Израиля обострился после финала Евровидения-2024. Тогда израильское выступление заняло второе место, получив максимальную поддержку зрителей.

Некоторые страны выразили обеспокоенность относительно возможного манипулирования голосованием. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и официальные аккаунты страны в социальных сетях призвали к голосованию за израильского участника.

Австрия, которая будет принимать конкурс в 2026 году, призвала к осторожности. Министр иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер разослала письма коллегам из шести стран.

"Исключение Израиля из Евровидения не облегчит гуманитарный кризис в Газе", — указала министр в своем обращении.

Представитель израильского вещателя KAN защищает право страны на участие. "Потенциальная дисквалификация была бы особенно тревожной накануне 70-го выпуска конкурса", — заявил представитель.

Напомним, что Евровидение проводится с 1956 года и традиционно позиционируется как аполитичное мероприятие. Однако последние годы конкурс неоднократно становился ареной политических споров. В 2022 году Россия была исключена из конкурса из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Конкурс Евровидение 2026 запланирован в Вене (Австрия). Полуфинал — в начале мая 2026 года.

