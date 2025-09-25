Європейські країни вимагають виключити Ізраїль з Євробачення: мовники погрожують бойкотувати конкурс

Національні мовники низки країн Європи заявили про готовність відмовитися від участі у пісенному конкурсі. Рішення може бути ухвалене на позачергових загальних зборах у листопаді.

Як повідомляє The New York Times, рада Європейського мовного союзу проведе голосування щодо участі Ізраїлю у конкурсі. Таку інформацію мовники-члени отримали в офіційному листі.

"Організація ніколи раніше не стикалася з такою суперечливою ситуацією", – заявила голова ради Дельфін Ернотте Кунчі.

Найрішучішу позицію зайняли мовники Іспанії, Ірландії та Нідерландів. Представники цих країн офіційно повідомили про можливий бойкот конкурсу в разі участі Ізраїлю.

"RTÉ вважає, що участь "Ірландії" була б неприпустимою, враховуючи жахливі втрати життів у Газі, що тривають", – йдеться у заяві ірландського мовника.

Президент іспанської RTVE Хосе Пабло Лопес підкреслив політичний характер конкурсу.

"Ми всі знаємо, що конкурс має значні політичні наслідки. Уряд Ізраїлю використовує цей захід на міжнародній арені, – зазначив він.

Конфлікт навколо участі Ізраїлю загострився після фіналу Євробачення-2024. Тоді ізраїльський виступ посів друге місце, отримавши максимальну підтримку глядачів.

Деякі країни висловили занепокоєння щодо можливого маніпулювання голосуванням. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та офіційні акаунти країни в соціальних мережах закликали до голосування за ізраїльського учасника.

Австрія, яка прийматиме конкурс у 2026 році, закликала до обережності. Міністерка закордонних справ країни Беате Майнль-Райзінгер розіслала листи колегам з шести країн.

"Виключення Ізраїлю з Євробачення не полегшить гуманітарну кризу в Газі", – вказала міністерка у своєму зверненні.

Представник ізраїльського мовника KAN захищає право країни на участь. "Потенційна дискваліфікація була б особливо тривожною напередодні 70-го випуску конкурсу", – заявив речник.

Нагадаємо, що Євробачення проводиться з 1956 року і традиційно позиціюється як аполітичний захід. Проте останні роки конкурс неодноразово ставав ареною політичних суперечок. У 2022 році Росію було виключено з конкурсу через повномасштабне вторгнення в Україну.

Конкурс Євробачення 2026 запланований у Відні (Австрія). Напівфінал — напочатку травня 2026 року.

