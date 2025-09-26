26 сентября 2025 года: Иоанна Богослова — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя употреблять алкоголь и носить старую обувь.
Что случилось 26 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память Иоанна Богослова. Иоанн был апостолом и евангелистом, одним из ближайших учеников Иисуса Христа, а также автором четвертого Евангелие. Также он присутствовал при таких священных событиях, как Тайная Вечеря, Преображение, Распятие и Воскресение Христа. Он проповедовал Евангелие в Малой Азии и потерпел гонения и мучения за свою веру.
Что нельзя делать 26 сентября:
- употреблять алкоголь;
- носить старую обувь;
- убивать насекомых.
Народные приметы и поверья:
- тепло и ясно — июль не будет жарким;
- сильный ветер после затишья — скоро пойдет снег или дождь;
- уже улетели грачи — к первому снегу;
- золотой, желтый или розовый закат — ближайшие дни продержится теплая погода.
День ангела празднуют:
Валериан, Илья, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан.
Родились 26 сентября:
1965 год — Петр Порошенко, украинский бизнесмен, политик и государственный деятель, 5-й Президент Украины (2014—2019).
Также в этот день:
1960 год — Кеннеди и Никсон проводят между собой первые в истории выборов президентов США телевизионные дебаты;
1969 год — выходит последний студийный альбом группы "Битлз" "Abbey Road";
1995 год — Украину принимают в Совет Европы.
Также Фокус писал календарь церковных праздников на сентябрь 2025 года.