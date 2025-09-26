26 сентября 2025 года: Иоанна Богослова — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя употреблять алкоголь и носить старую обувь.

Что случилось 26 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память Иоанна Богослова. Иоанн был апостолом и евангелистом, одним из ближайших учеников Иисуса Христа, а также автором четвертого Евангелие. Также он присутствовал при таких священных событиях, как Тайная Вечеря, Преображение, Распятие и Воскресение Христа. Он проповедовал Евангелие в Малой Азии и потерпел гонения и мучения за свою веру.

Что нельзя делать 26 сентября:

употреблять алкоголь;

носить старую обувь;

убивать насекомых.

Народные приметы и поверья:

тепло и ясно — июль не будет жарким;

сильный ветер после затишья — скоро пойдет снег или дождь;

уже улетели грачи — к первому снегу;

золотой, желтый или розовый закат — ближайшие дни продержится теплая погода.

День ангела празднуют:

Валериан, Илья, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан.

Родились 26 сентября:

1965 год — Петр Порошенко, украинский бизнесмен, политик и государственный деятель, 5-й Президент Украины (2014—2019).

Также в этот день:

1960 год — Кеннеди и Никсон проводят между собой первые в истории выборов президентов США телевизионные дебаты;

1969 год — выходит последний студийный альбом группы "Битлз" "Abbey Road";

1995 год — Украину принимают в Совет Европы.

