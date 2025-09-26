26 вересня 2025 року: Іоанна Богослова — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна вживати алкоголь і носити старе взуття.

Що сталося 26 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іоанна Богослова. Іоанн був апостолом і євангелістом, одним із найближчих учнів Ісуса Христа, а також автором четвертого Євангелія. Також він був присутній при таких священних подіях, як Таємна Вечеря, Преображення, Розп'яття і Воскресіння Христа. Він проповідував Євангеліє в Малій Азії та зазнав гонінь і мук за свою віру.

Що не можна робити 26 вересня:

вживати алкоголь;

носити старе взуття;

вбивати комах.

Народні прикмети та повір'я:

тепло і ясно — липень не буде спекотним;

сильний вітер після затишшя — скоро піде сніг або дощ;

уже відлетіли граки — до першого снігу;

золотий, жовтий або рожевий захід сонця — найближчими днями протримається тепла погода.

День ангела святкують:

Валеріан, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан.

Народилися 26 вересня:

1965 рік — Петро Порошенко, український бізнесмен, політик і державний діяч, 5-й Президент України (2014-2019).

Також цього дня:

1960 рік — Кеннеді та Ніксон проводять між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати;

1969 рік — виходить останній студійний альбом гурту "Бітлз" "Abbey Road";

1995 рік — Україну приймають до Ради Європи.

