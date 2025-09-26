Триллер о выживании возвращается на Netflix: вышел третий сезон "Алисы в Пограничье" (видео)

"Алиса в Пограничье" возвращается — на Netflix вышел третий сезон полюбившегося зрителям японского научно-фантастического сериала. По сюжету герои живут свою счастливую жизнь, возвращаясь в пограничную страну только во снах, но идиллию нарушает исчезновение одного исследователя.

"Непутевый геймер и двое его друзей попадают в параллельный мир. Они вынуждены участвовать в жестоких играх ради выживания", — говорится в описании сериала на Netflix.

Теперь к просмотру доступны новые 8 эпизодов, которые длятся 42-53 минуты. Дубляж украинского пока отсутствует — только субтитры.

Для сериала установлено возрастное ограничение — 16+. На Netflix его характеризуют как мрачный и остросюжетный.

Сериал о выживании стал самым популярным японским сериалом Netflix среди зрителей во всем мире. Третий сезон "Алисы в пограничье" вышел в мировой прокат в четверг, 25 сентября.

"В предыдущем сезоне Арису (#КентоЯмадзаки) и Усаги (#ТаоЦучия) прошли все игры и вернулись в реальный мир. С тех пор они поженились и устроили счастливую жизнь вместе. Их воспоминания о пограничной стране были стерты, но они видят ее в своих снах и галлюцинациях. Однажды Усаги, которую ведет исследователь загробной жизни Рюджи (#КентоКаку), внезапно исчезает. Одновременно с исчезновением Усаги Банда (#ХаятоИсомура) вручает Арису последнюю карту: Джокера", — описали третий сезон "Алисы в пограничье" на Netflix.

