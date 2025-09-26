Трилер про виживання повертається на Netflix: вийшов третій сезон "Аліси в Прикордонні" (відео)

"Аліса в Прикордонні" повертається — на Netflix вийшов третій сезон японського науково-фантастичного серіалу, який полюбився глядачам. За сюжетом герої живуть своє щасливе життя, повертаючись у прикордонну країну лише у снах, але ідилію порушує зникнення одного дослідника.

"Недолугий геймер і двоє його друзів потрапляють у паралельний світ. Вони змушені брати участь у жорстоких іграх заради виживання", — йдеться в описі серіалу на Netflix.

Трейлер третього сезону "Аліси в Прикордонні"

Тепер до перегляду доступні нові 8 епізодів, які тривають 42-53 хвилини. Дубляж української наразі відсутній — лише субтитри.

Для серіалу встановлене вікове обмеження — 16+. На Netflix його характеризують як похмурий та гостросюжетний.

Серіал про виживання став найпопулярнішим японським серіалом Netflix серед глядачів у всьому світі. Третій сезон "Аліси в прикордонні" вийшов у світовий прокат у четвер, 25 вересня.

"У попередньому сезоні Арісу (#КентоЯмадзакі) та Усаґі (#ТаоЦучія) пройшли всі ігри та повернулися до реального світу. З того часу вони одружилися та влаштували щасливе життя разом. Їхні спогади про прикордонну країну були стерті, але вони бачать її у своїх снах і галюцинаціях. Одного дня Усаґі, яку веде дослідник загробного життя Рюджі (#КентоКаку), раптово зникає. Одночасно із зникненням Усаґі Банда (#ХаятоІсомура) вручає Арісу останню карту: Джокера", — описали третій сезон "Аліси в прикордонні" на Netflix.

