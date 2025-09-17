Топ 5 серіалів Netflix в Україні: детективи, романтика та фантастика, які зараз у тренді
Платформа Netflix здивувала українських глядачів яскравою добіркою серіалів, які стали популярними за минулий тиждень. У трендах водночас і напружені детективи, і легкі романтичні історії, і пригодницькі фантазії.
Українські користувачі Netflix активно обирають різножанрові новинки — від детективів і комедій до романтичних драм. У добірці п’ять серіалів, які вважаються найбільш популярними на платформі в Україні. Про це стало відомо із сайту Netflix.
Які зараз популярні серіали на Netflix
"Клуб убивств по четвергах"
Група літніх детективів-аматорів, захоплених розкриттям нерозгаданих злочинів, раптово опиняється в центрі реального вбивства. Серіал з гумором і напругою знятий за однойменним романом.
"Не той Париж"
Донн вірить, що їде на шоу знайомств у Париж, Франція, але замість цього опиняється у маленькому містечку Париж, Техас. Вона вже планує втечу, проте зустріч із ковбоєм перевертає її наміри.
"Кейпоп-мисливці на демонів"
Популярні співачки Румі, Міра та Зої збирають стадіони, а у вільний час борються з надприродними загрозами, щоб захистити своїх фанів. У серіалі поєднані музика, пригоди та фантастика.
"Закохайся в мене"
Ліллі підозріло ставиться до нареченого своєї сестри, але ситуація ускладнюється, коли в її житті з’являється загадковий незнайомець. Драма про вибір, пристрасть і несподівані почуття.
"І прийшов павук"
Детектив і психолог Алекс Крос разом із колишнім агентом Секретної служби намагаються врятувати доньку сенатора, викрадену з елітної школи. Напружений трилер про розслідування та боротьбу з часом.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Американські кінематографісти перетворили марокканське місто на "українське" для зйомок серіалу.
- Оголошено найкращі серіали 2025 року на церемонії вручення премії "Еммі".
Крім того, Netflix показав перші кадри 4-го сезону серіалу "Відьмак".