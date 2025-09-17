Топ 5 серіалів Netflix в Україні: детективи, романтика та фантастика, які зараз у тренді

Платформа Netflix здивувала українських глядачів яскравою добіркою серіалів, які стали популярними за минулий тиждень. У трендах водночас і напружені детективи, і легкі романтичні історії, і пригодницькі фантазії.

Українські користувачі Netflix активно обирають різножанрові новинки — від детективів і комедій до романтичних драм. У добірці п’ять серіалів, які вважаються найбільш популярними на платформі в Україні. Про це стало відомо із сайту Netflix.

Які зараз популярні серіали на Netflix

"Клуб убивств по четвергах"

Група літніх детективів-аматорів, захоплених розкриттям нерозгаданих злочинів, раптово опиняється в центрі реального вбивства. Серіал з гумором і напругою знятий за однойменним романом.

"Не той Париж"

Донн вірить, що їде на шоу знайомств у Париж, Франція, але замість цього опиняється у маленькому містечку Париж, Техас. Вона вже планує втечу, проте зустріч із ковбоєм перевертає її наміри.

"Кейпоп-мисливці на демонів"

Популярні співачки Румі, Міра та Зої збирають стадіони, а у вільний час борються з надприродними загрозами, щоб захистити своїх фанів. У серіалі поєднані музика, пригоди та фантастика.

"Закохайся в мене"

Ліллі підозріло ставиться до нареченого своєї сестри, але ситуація ускладнюється, коли в її житті з’являється загадковий незнайомець. Драма про вибір, пристрасть і несподівані почуття.

"І прийшов павук"

Детектив і психолог Алекс Крос разом із колишнім агентом Секретної служби намагаються врятувати доньку сенатора, викрадену з елітної школи. Напружений трилер про розслідування та боротьбу з часом.

