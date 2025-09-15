"Відьмак" уже не той: Netflix показав перші кадри 4-го сезону серіалу (відео)

З’явились перші кадри Ліама Гемсворта в образі легендарного відьмака Геральта з Рівії. Актор змінить Генрі Кавілла у головній ролі в четвертому сезоні популярного фентезійного серіалу, який стартує вже 30 жовтня.

Стрімінгова платформа Netflix офіційно представила дебютні кадри з Ліамом Гемсвортом у ролі мисливця на чудовиськ. Зірка трилогії "Голодні ігри" зіграв головну роль після заміни Генрі Кавілла, який втілював образ Геральта протягом трьох попередніх сезонів. Детальніше про це пише The Hollywood Reporter.

Шоуранерка та виконавча продюсерка проєкту Лорен Шмідт Гіссріх розкрила деталі цього сезону.

"Ми розпочинаємо дворічну історію, яка зведе нашу сім'ю разом, можливо, назавжди. Це буде емоційна подорож для всіх персонажів", — заявила Гіссріх, також підтвердивши, що серіал завершиться після п'ятого сезону.

Netflix випустив тизер 4 сезону "Відьмака"

Згідно з офіційним синопсисом від Netflix, у новому сезоні Геральт, чаклунка Єнніфер (Аня Чалотра) та юна Цірі (Фрея Аллан) опиняються розділеними у вирі війни. Проте серед ворожнечі та хаосу з'являться несподівані союзники, які стануть ключем до возз'єднання головних героїв.

Четвертий сезон включатиме вісім епізодів. Режисерським складом керуватимуть Серхіо Міміка-Геззан, Тріша Брок, Алекс Гарсія Лопес та Джеремі Вебб.

Netflix показав перший тизер 4-го сезону "Відьмака" Фото: Netflix

Генрі Кавілл, пояснюючи своє рішення покинути проект, висловився з повагою до свого наступника.

"Моя епопея у ролі Геральта з Рівії була сповнена незабутніх пригод та битв з монстрами. Проте прийшов час повісити медальйон та мечі на цвях. Талановитий Ліам Гемсворт гідно продовжить цю роль. Я передаю йому естафету з глибокою повагою до всього часу, проведеного у цьому неймовірному образі", — прокоментував актор.

Netflix показав тизер "Відьмака" без Генрі Кавілла

Ліам Гемсворт також поділився своїми враженнями від нової ролі:

"Для мене це величезна честь стати частиною всесвіту "Відьмака". Генрі створив неперевершеного Геральта, і я щиро вдячний йому за можливість продовжити його справу. Розумію, що маю заповнити дуже великі черевики, але я надзвичайно схвильований від перспективи зануритися у цей магічний світ", — зазначив новий виконавець головної ролі.

