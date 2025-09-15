"Ведьмак" уже не тот: Netflix показал первые кадры 4-го сезона сериала (видео)

Появились первые кадры Лиама Хемсворта в образе легендарного ведьмака Геральта из Ривии. Актер сменит Генри Кавилла в главной роли в четвертом сезоне популярного фэнтезийного сериала, который стартует уже 30 октября.

Стриминговая платформа Netflix официально представила дебютные кадры с Лиамом Хемсвортом в роли охотника на чудовищ. Звезда трилогии "Голодные игры" сыграл главную роль после замены Генри Кавилла, который воплощал образ Геральта в течение трех предыдущих сезонов. Подробнее об этом пишет The Hollywood Reporter.

Шоураннер и исполнительный продюсер проекта Лорен Шмидт Гиссрих раскрыла детали этого сезона.

"Мы начинаем двухлетнюю историю, которая сведет нашу семью вместе, возможно, навсегда. Это будет эмоциональное путешествие для всех персонажей", — заявила Гиссрих, также подтвердив, что сериал завершится после пятого сезона.

Согласно официальному синопсису от Netflix, в новом сезоне Геральт, колдунья Еннифер (Аня Чалотра) и юная Цири (Фрея Аллан) оказываются разделенными в водовороте войны. Однако среди вражды и хаоса появятся неожиданные союзники, которые станут ключом к воссоединению главных героев.

Четвертый сезон будет включать восемь эпизодов. Режиссерским составом будут руководить Серхио Мимика-Геззан, Триша Брок, Алекс Гарсия Лопес и Джереми Уэбб.

Генри Кавилл, объясняя свое решение покинуть проект, высказался с уважением к своему преемнику.

"Моя эпопея в роли Геральта из Ривии была полна незабываемых приключений и битв с монстрами. Однако пришло время повесить медальон и мечи на гвоздь. Талантливый Лиам Хемсворт достойно продолжит эту роль. Я передаю ему эстафету с глубоким уважением ко всему времени, проведенному в этом невероятном образе", — прокомментировал актер.

Лиам Хемсворт также поделился своими впечатлениями от новой роли:

"Для меня это огромная честь стать частью вселенной "Ведьмака". Генри создал непревзойденного Геральта, и я искренне благодарен ему за возможность продолжить его дело. Понимаю, что должен заполнить очень большие ботинки, но я очень взволнован от перспективы окунуться в этот магический мир", — отметил новый исполнитель главной роли.

