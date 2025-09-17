Топ 5 сериалов Netflix в Украине: детективы, романтика и фантастика, которые сейчас в тренде

Платформа Netflix удивила украинских зрителей яркой подборкой сериалов, которые стали популярными за прошедшую неделю. В трендах одновременно и напряженные детективы, и легкие романтические истории, и приключенческие фантазии.

Украинские пользователи Netflix активно выбирают разножанровые новинки — от детективов и комедий до романтических драм. В подборке пять сериалов, которые считаются наиболее популярными на платформе в Украине. Об этом стало известно с сайта Netflix.

Какие сейчас популярные сериалы на Netflix

"Клуб убийств по четвергам"

Группа пожилых детективов-любителей, увлеченных раскрытием неразгаданных преступлений, внезапно оказывается в центре реального убийства. Сериал с юмором и напряжением снят по одноименному роману.

"Не тот Париж"

Донн верит, что едет на шоу знакомств в Париж, Франция, но вместо этого оказывается в маленьком городке Париж, Техас. Она уже планирует побег, однако встреча с ковбоем переворачивает ее намерения.

"Охотники на демонов Кейпопа"

Популярные певицы Руми, Мира и Зои собирают стадионы, а в свободное время борются со сверхъестественными угрозами, чтобы защитить своих фанов. В сериале сочетаются музыка, приключения и фантастика.

"Влюбись в меня"

Лилли подозрительно относится к жениху своей сестры, но ситуация осложняется, когда в ее жизни появляется загадочный незнакомец. Драма о выборе, страсти и неожиданных чувствах.

"И пришел паук"

Детектив и психолог Алекс Кросс вместе с бывшим агентом Секретной службы пытаются спасти дочь сенатора, похищенную из элитной школы. Напряженный триллер о расследовании и борьбе со временем.

