Победители премии "Эмми": объявлены лучшие сериалы 2025 года

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии "Эмми", которая традиционно считается главным телевизионным событием года. В этом году триумфаторами стали сразу три сериала, каждый из которых установил собственный рекорд.

Лучшим мини-сериалом признали "Юношество" (Adolescence). В категории "Лучший драматический сериал" победу одержал "Питт" (The Pitt). А комедийный сериал "Киностудия" (The Studio) установил новый рекорд, получив сразу 13 наград за один вечер — наибольшее количество за всю историю среди комедий, пишет CNN.

Сериал "Киностудия" Фото: из открытых источников

Среди других победителей:

"Предатели" (The Traitors) — лучшее реалити-шоу/соревновательная программа.

"Позднее шоу со Стивеном Кольбером" (The Late Show with Stephen Colbert) — лучшее ток-шоу.

"SNL50: Юбилейный спецвыпуск" (SNL50: The Anniversary Special) — лучшее разножанровое шоу в прямом эфире.

"На прошлой неделе сегодня" (Last Week Tonight) — лучшее сценарное разножанровое шоу.

Победители премии "Эмми" 2025: актеры

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ноа Уайли, "Питт";

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Бритт Ловер, "Разрыв";

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Трамелл Тиллман, "Разрыв";

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Кэтрин Ланаса "Питт";

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Сет Роген, "Киностудия";

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт, "Хитрости";

Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Джефф Гиллер, "Кто-то где-то";

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Анна Айнбиндер, "Хитрости";

Лучшая мужская роль в мини-сериале или антологии — Стивен Грэм, "Юношество";

Лучшая женская роль в мини-сериале или антологии — Кристин Милиоти "Пингвин";

Лучший актер второго плана в мини-сериале или антологии — Оуэн Купер, "Юношество";

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии — Эрин Доэрти, "Юношество".

