Переможці премії "Еммі": оголошено найкращі серіали 2025 року

У Лос-Анджелесі відбулася 77-а церемонія вручення премії "Еммі", яка традиційно вважається головною телевізійною подією року. Цьогоріч тріумфаторами стали одразу три серіали, кожен з яких встановив власний рекорд.

Related video

Найкращим мінісеріалом визнали "Юнацтво" (Adolescence). У категорії "Найкращий драматичний серіал" перемогу здобув "Пітт" (The Pitt). А комедійний серіал "Кіностудія" (The Studio) встановив новий рекорд, отримавши одразу 13 нагород за один вечір — найбільшу кількість за всю історію серед комедій, пише CNN.

Серіал "Кіностудія" Фото: з відкритих джерел

Серед інших переможців:

"Зрадники" (The Traitors) — найкраще реаліті-шоу/змагальна програма.

"Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером" (The Late Show with Stephen Colbert) — найкраще ток-шоу.

"SNL50: Ювілейний спецвипуск" (SNL50: The Anniversary Special) — найкраще різножанрове шоу в прямому ефірі.

"Минулого тижня сьогодні" (Last Week Tonight) — найкраще сценарне різножанрове шоу.

Переможці премії "Еммі" 2025: актори

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Ноа Вайлі, "Пітт";

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Брітт Ловер, "Розрив";

Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі – Трамелл Тіллман, "Розрив";

Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі – Кетрін Ланаса "Пітт";

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Сет Роген, "Кіностудія";

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Джин Смарт, "Хитрощі";

Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі – Джефф Гіллер, "Хтось десь";

Найкраща акторка другого плану у комедійному серіалі – Ганна Айнбіндер, "Хитрощі";

Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі або антології – Стівен Грем, "Юнацтво";

Найкраща жіноча роль у мінісеріалі або антології – Крістін Міліоті "Пінгвін";

Найкращий актор другого плану у мінісеріалі або антології – Овен Купер, "Юнацтво";

Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі або антології – Ерін Доерті, "Юнацтво".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Netflix готує нову порцію пригод Емілі Купер – цього разу не лише у Парижі, а й в Італії.