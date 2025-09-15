Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Переможці премії "Еммі": оголошено найкращі серіали 2025 року

найкращі серіали
Переможець премії "Еммі" — серіал "Юнацтво" | Фото: з відкритих джерел

У Лос-Анджелесі відбулася 77-а церемонія вручення премії "Еммі", яка традиційно вважається головною телевізійною подією року. Цьогоріч тріумфаторами стали одразу три серіали, кожен з яких встановив власний рекорд.

Related video

Найкращим мінісеріалом визнали "Юнацтво" (Adolescence). У категорії "Найкращий драматичний серіал" перемогу здобув "Пітт" (The Pitt). А комедійний серіал "Кіностудія" (The Studio) встановив новий рекорд, отримавши одразу 13 нагород за один вечір — найбільшу кількість за всю історію серед комедій, пише CNN.

кадр із серіалу кіностудія
Серіал "Кіностудія"
Фото: з відкритих джерел

Серед інших переможців:

  • "Зрадники" (The Traitors) — найкраще реаліті-шоу/змагальна програма.
  • "Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером" (The Late Show with Stephen Colbert) — найкраще ток-шоу.
  • "SNL50: Ювілейний спецвипуск" (SNL50: The Anniversary Special) — найкраще різножанрове шоу в прямому ефірі.
  • "Минулого тижня сьогодні" (Last Week Tonight) — найкраще сценарне різножанрове шоу.

Переможці премії "Еммі" 2025: актори

  • Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Ноа Вайлі, "Пітт";
  • Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Брітт Ловер, "Розрив";
  • Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі – Трамелл Тіллман, "Розрив";
  • Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі – Кетрін Ланаса "Пітт";
  • Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Сет Роген, "Кіностудія";
  • Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Джин Смарт, "Хитрощі";
  • Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі – Джефф Гіллер, "Хтось десь";
  • Найкраща акторка другого плану у комедійному серіалі – Ганна Айнбіндер, "Хитрощі";
  • Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі або антології – Стівен Грем, "Юнацтво";
  • Найкраща жіноча роль у мінісеріалі або антології – Крістін Міліоті "Пінгвін";
  • Найкращий актор другого плану у мінісеріалі або антології – Овен Купер, "Юнацтво";
  • Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі або антології – Ерін Доерті, "Юнацтво".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Netflix готує нову порцію пригод Емілі Купер – цього разу не лише у Парижі, а й в Італії.