Мэрилин Монро, которую никто не видел: найдены новые резонансные фото легенды Голливуда

Прошло уже более шестидесяти лет после трагической смерти Мэрилин Монро, но она до сих пор остается символом Голливуда и одновременно загадкой для миллионов. Ее образ всегда колебался между противоположностями: уязвимая или уверенная, ищущая любовь или довольная своими многочисленными романами.

Ответ на эти вопросы попытались дать в новой книге "Дорогая Мэрилин: Неопубликованные письма и фотографии", созданной на основе архива фотографа Сэма Шоу. Он познакомился с Монро в начале 1950-х, когда ее карьера только набирала обороты. Между ними завязалась дружба, которая дала ему уникальную возможность снимать актрису не только на съемочных площадках, но и в частной жизни, пишет New York Post.

Благодаря его внучке Мелиссе Шоу, мир впервые увидел часть этого архива — личные письма и фотографии, показывающие звезду в новом свете. По словам Мелиссы, Монро имела много граней, и именно эти фото позволяют увидеть их все.

"Веселая Мэрилин"

Один из съемочных дней в доме супругов Монро и Артура Миллера в Коннектикуте показал актрису совсем другой. Она целый день шутила с фотографом во дворе, позируя то серьезной, то кокетливой в простом голубом платье.

"Так много говорят о ее поисках себя, но в ней всегда была естественная радость и интерес к жизни", — вспоминает Мелисса.

Мэрилин Монро в Коннектикуте Фото: Shaw Family Archives

"Икона Монро"

Именно Сэм Шоу придумал идею со знаменитой сценой из фильма "Зуд седьмого года", где платье Мэрилин поднимает поток воздуха из метро. Он работал над промо-материалами к ленте и предложил снять такой кадр после того, как прочитал в сценарии реплику: "Чувствуешь ветерок из метро? Это же здорово!"

Первые фото сделали на улицах Нью-Йорка, но толпа мешала, поэтому окончательную сцену отсняли уже на закрытой площадке в Лос-Анджелесе.

Мэрилин Монро в сцене фильма Фото: Shaw Family Archives

"Королева мира"

После успеха "Зуда седьмого года" Монро разорвала контракт с 20th Century Fox, уехала в Нью-Йорк и создала собственную продюсерскую компанию.

"В момент наивысшей славы она хотела большего контроля над своими ролями. В мире, где власть принадлежала мужчинам, она показывала волю из стали", — отмечает Мелисса.

На фото из дома в Роксбери актриса выглядит роскошно, но в то же время независимо и непоколебимо.

Мэрилин Монро в Роксбери Фото: Shaw Family Archives

"Метод Мэрилин"

Мэрилин увлекалась методом актерской игры и даже настаивала снимать сцену в ванной в "Зуде седьмого года" полностью обнаженной.

"Для нее это была актерская правда — играть максимально искренне, независимо от сценария", — объясняет Мелисса.

В итоге актриса согласилась на компромисс и снялась в нюдовом белье. Известно также, что Монро часто принимала ледяные ванны, считая, что это помогает сохранять фигуру.

Мэрилин Монро в фильме "Зуд седьмого года" Фото: Shaw Family Archives

"Непринужденная Монро"

Еще один редкий кадр сделан на улицах Нью-Йорка во время тех же съемок.

"Здесь ее улыбка совсем другая — не голливудская, а теплая и искренняя. Это фото показывает актрису вне ее образа", — говорит Мелисса.

Мэрилин Монро с искренней улыбкой Фото: Shaw Family Archives

"Подруга Монро"

Особое место занимает снимок, где Мэрилин обнимает самого Сэма Шоу.

"Видна их близость и доверие. Он был для нее наставником и другом. Это лучшее отражение их отношений", — объясняет Мелисса.

Мэрилин и Сэм Шоу Фото: Shaw Family Archives

