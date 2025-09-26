Мерилін Монро, яку ніхто не бачив: знайдено нові резонансні фото легенди Голлівуду
Минуло вже понад шістдесят років після трагічної смерті Мерилін Монро, але вона й досі залишається символом Голлівуду та водночас загадкою для мільйонів. Її образ завжди коливався між протилежностями: вразлива чи впевнена, та, хто шукає любов, чи задоволена своїми численними романами.
Відповідь на ці питання спробували дати у новій книзі "Дорога Мерилін: Неопубліковані листи та фотографії", створеній на основі архіву фотографа Сема Шоу. Він познайомився з Монро на початку 1950-х, коли її кар’єра тільки набирала обертів. Між ними зав’язалася дружба, яка дала йому унікальну можливість знімати акторку не лише на знімальних майданчиках, а й у приватному житті, пише New York Post.
Завдяки його онуці Меліссі Шоу, світ уперше побачив частину цього архіву — особисті листи та світлини, що показують зірку у новому світлі. За словами Мелісси, Монро мала багато граней, і саме ці фото дозволяють побачити їх усі.
"Весела Мерилін"
Один зі знімальних днів у домі подружжя Монро й Артура Міллера в Коннектикуті показав акторку зовсім іншою. Вона цілий день жартувала з фотографом у дворі, позуючи то серйозною, то кокетливою в простій блакитній сукні.
"Так багато говорять про її пошуки себе, але в ній завжди була природна радість і цікавість до життя", — згадує Мелісса.
"Ікона Монро"
Саме Сем Шоу вигадав ідею зі знаменитою сценою з фільму "Сверблячка сьомого року", де сукню Мерилін здіймає потік повітря з метро. Він працював над промо-матеріалами до стрічки і запропонував зняти такий кадр після того, як прочитав у сценарії репліку: "Відчуваєш вітерець із метро? Це ж чудово!"
Перші фото зробили на вулицях Нью-Йорка, але натовп заважав, тож остаточну сцену відзняли вже на закритому майданчику в Лос-Анджелесі.
"Королева світу"
Після успіху "Сверблячки сьомого року" Монро розірвала контракт із 20th Century Fox, поїхала до Нью-Йорка й створила власну продюсерську компанію.
"У момент найвищої слави вона хотіла більшого контролю над своїми ролями. У світі, де влада належала чоловікам, вона показувала волю зі сталі", — зазначає Мелісса.
На фото з дому в Роксбері акторка виглядає розкішно, але водночас незалежно й непохитно.
"Метод Мерилін"
Мерилін захоплювалася методом акторської гри й навіть наполягала знімати сцену у ванній у "Сверблячці сьомого року" повністю оголеною.
"Для неї це була акторська правда — грати максимально щиро, незалежно від сценарію", — пояснює Мелісса.
У підсумку акторка погодилася на компроміс і знялася в нюдовій білизні. Відомо також, що Монро часто приймала крижані ванни, вважаючи, що це допомагає зберігати фігуру.
"Невимушена Монро"
Ще один рідкісний кадр зроблено на вулицях Нью-Йорка під час тих же зйомок.
"Тут її посмішка зовсім інша — не голлівудська, а тепла і щира. Це фото показує акторку поза її образом", — каже Мелісса.
"Подруга Монро"
Особливе місце займає знімок, де Мерилін обіймає самого Сема Шоу.
"Видно їхню близькість і довіру. Він був для неї наставником і другом. Це найкраще відображення їхніх стосунків", — пояснює Мелісса.
