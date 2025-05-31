Останній притулок легенди. У яких розкішних будинках жила діва, яка змінила історію кіно (фото)

Легендарна Мерилін Монро померла понад 60 років тому, а її спадщина живе в популярній культурі. Протягом своєї кар'єри ікона понад 40 місць відчувала своїм домом, включаючи пентхаус у Нью-Йорку, який вона ділила з чоловіком Артуром Міллером.

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Про це пише Love Property.

Офіційно зірка володіла лише одним будинком, який вона придбала в останній рік свого життя. Мерилін прожила в особняку в Беверлі-Гіллз лише шість місяців перед смертю.

Початок життя Мерилін Монро

Мерилін Монро (Норма Джин Мортенсон) народилася 1 червня 1926 року в Лос-Анджелесі. Її мати, Гледіс Бейкер, страждала від проблем з психічним здоров'ям, а батько був відсутній у житті зірки із самого початку.

Всього через два тижні після народження Мерилін віддали до прийомної сім'ї Іди та Вейна Болендерів. Майбутня зірка залишалася зі своїми прийомними батьками в їхньому скромному будинку, поки їй не виповнилося сім років.

Будинок, де пройшло дитинство Мерилін Монро Фото: Barry King/Alamy Stock Photo

У місті Готорн на південному заході Лос-Анджелеса вона жила в будинку площею 120 квадратних метрів з Ідою, Вейном та її прийомними братами і сестрами. Влітку 1933 року Мерилін переїхала до матері, але в 1935 році у Гледіс стався нервовий зрив.

Зрештою, Монро на два роки переїхала до Лос-Анджелеського товариства сиріт, перш ніж жила в численних будинках по всьому Лос-Анджелесу.

Мерилін Монро та Джеймс Догерті

Уже в 16 років Норма Джин вийшла заміж за своє шкільне кохання Джеймса Догерті (в 1942 році). Пара жила в невеликому багатоквартирному будинку лише один рік, поки не переїхала в 1943 році та орендувала більший будинок у районі Сан-Фернандо в Лос-Анджелесі. Згодом закохані переїхали на острів Санта-Каталіна.

Перший подружній будинок Мерилін Монро Фото: Google Maps

А в 1944 році Догерті відправили до Тихого океану, і зірці довелося переїхати до родичів своєї свекрухи. Коли модельна кар'єра Мерилін Монро почала набирати обертів, у подружжя були різні погляди на її майбутнє, тому вони розлучилися в 1946 році.

Квартира Мерилін Монро в Бербанку

Після розлучення Норма менше року проживала в жіночому клубі Hollywood Studio Club, де перебували жінки, які працювали в кіноіндустрії. Потім Монро орендувала приміщення в цьому багатоквартирному будинку в Бербанку на літо, поки подружжя, яке володіло нерухомістю, було у відпустці.

Квартира Мерилін Монро в Бербанку Фото: Barry King/Alamy Stock Photo

Будинок був розташований поруч зі студією Warner Brothers, і саме в цей період Мерилін Монро розпочала свою акторську кар'єру, знявшись у фільмах "Небезпечні роки" та "Скудда-ху! Скудда-хей!". А згодом офіційно змінила своє ім'я.

Мерілін Монро в Беверлі-Гіллз

Після проживання в Бербанку Норма переїхала до квартири актора Джона Керролла в Західному Голлівуді та жила там лише п'ять місяців.

У 1949 році вона знову переїхала до цього будинку, розташованого за крок від бульвару Сансет, популярного серед знаменитостей, з Джонні Гайдом, першим агентом Монро з пошуку талантів. Кажуть, що саме Гайд заохотив молоду зірку пофарбувати волосся в платиновий блонд.

На фото нижче зірка у 1950 році позує на задньому дворі Гайда. Двоповерхова резиденція може похвалитися двома просторими подвір'ями з басейном, сонячною терасою та гостьовим будинком.

Мерілін Монро в Беверлі-Гіллз Фото: Getty Images

Щоб уникнути пліток і чуток навколо своїх стосунків з Гайдом, Монро врешті-решт покинула свій будинок у Беверлі-Гіллз і переїхала до готелю Beverly Carlton (тепер готель Avalon), що розташований менш ніж за 10 хвилин їзди.

Любовне гніздечко Мерилін Монро та Джо Ді Маджіо

У 1952 році Монро переїхала до будинку 1930-х років у районі Outpost Estates, який досі є популярною локацією.

Будинок у середземноморському стилі розташований на краю каньйону та має сонячні тераси та басейн. Монро платила 237 доларів орендної плати на місяць, що сьогодні становило б близько 2860 доларів.

Того ж року зірка екрану познайомилася із зіркою бейсболу команди New York Yankees Джо Ді Маджіо, з яким одружилася в 1954 році.

Будинок Мерилін Монро Фото: Barry King/Alamy Stock Photo

Зрештою, закохані почали орендувати цей досить скромний будинок у Беверлі-Гіллз.

Мерилін Монро в Нью-Йорку

У вересні 1954 року, приблизно через вісім місяців після одруження з Джо Ді Маджіо, Мерилін вирушила до Нью-Йорка на зйомки фільму "Сверблячка сьомого року". Один з найвідоміших фільмів Монро, у якому є відома сцена, де її сукня розлітається над решіткою метро.

Невдовзі після цього, проживши у шлюбі лише 274 дні, пара розлучилася в жовтні 1954 року.

Пентхаус Мерилін Монро в Західному Голлівуді

Після розлучення з Ді Маджіо Мерилін переїхала до елегантного багатоквартирного будинку 1930-х років у Західному Голлівуді. Відомий сьогодні як "Гранвіль", а тоді як "Вольтер", цей будинок добре відомий серед знаменитостей.

Історичний та надзвичайно елегантний пентхаус Мерилін площею 188 кв. м та сама будівля можуть похвалитися структурними елементами, вікнами від підлоги до стелі та дивовижними краєвидами. Незважаючи на чарівність будівлі, трохи менше ніж через рік після переїзду Мерилін покинула Голлівуд і вирушила до Нью-Йорка, де вийшла заміж за свого третього і останнього чоловіка.

Пентхаус Мерилін Монро в Західному Голлівуді Фото: Google Maps

Монро в Нью-Йорку

Мерилін вважала Нью-Йорк своїм домом, але часом поверталася до Каліфорнії для виконання численних ділових зобов'язань.

Намагаючись взяти під контроль свою кар'єру, Монро разом із фотографом Мілтоном Гріном заснувала компанію Marilyn Monroe Productions, яка продюсувала фільми "Автобусна зупинка" та "Принц і танцівниця", у яких Мерілін знялася в головній ролі.

Коли вона час від часу поверталася до Лос-Анджелеса, Монро орендувала будинки та квартири по всьому місту.

Одруження з Артуром Міллером

Мерилін познайомилася з драматургом Артуром Міллером на початку своєї кар'єри. Після розлучення з Ді Маджіо вони знову почали спілкуватися та завели стосунки.

Артур Міллер та Мерилін Монро Фото: Getty Images

Під час свого п'ятирічного шлюбу Мерилін та Артур знімали мальовничий будинок з вітряком у Гемптоні. Таємний будинок для відпочинку використовувався як сховище, щоб уникнути папараці під час їхнього публічного весілля.

Таємний будинок Мерилін Монро для відпочинку Фото: Douglas Elliman

У 2021 році нерухомість продавали за 11,5 мільйона доларів, і ціна з того часу зросла кілька разів, піднявшись у січні 2024 року до 12,5 мільйона доларів.

Повернення до міста

На початку своїх стосунків Міллер і Монро намагалися жити нормальним життям у тихому містечку в Коннектикуті, але згодом повернулися до Нью-Йорка.

На фото нижче вони зображені 22 червня 1956 року, за кілька днів до весілля, біля квартири Мерилін у Нью-Йорку. Кінозірка так міцно обіймала коханого, що, як кажуть, той попросив її зупинитися, інакше "я впаду".

Артур Міллер та Мерилін Монро Фото: Getty Images

Пентхаус Мерилін Монро в Нью-Йорку

Молодята згодом переїхали до пентхауса в районі Мідтаун-Іст у Нью-Йорку, і кажуть, що саме тут Міллер написав сценарій до фільму "Непритомні", останнього фільму, у якому знялася його дружина.

Будівля може похвалитися склепінчастим мармуровим вестибюлем зі швейцаром та ліфтником. Колишня нерухомість Монро була продана майже за 2,7 млн доларів у 2023 році.

Пентхаус Мерилін Монро в Нью-Йорку Фото: Google Maps

Всього через три роки Мерилін та Артур оголосили про своє розлучення, процес якого було завершено в січні 1961 року.

Будинок Мерилін Монро в Палм-Спрінгс

У січні 1961 року Монро розлучилася з Артуром Міллером і повернулася до Палм-Спрінгс, Каліфорнія, де, як кажуть, вона орендувала цей будинок.

Хоча зовні він відносно скромний, цей будинок площею 278 кв. м у стилі середини століття вирізняється елегантними житловими приміщеннями відкритого планування з подвійними балками на стелі. Елегантний та стильний будинок з чотирма спальнями оточений розсувними скляними дверима, що обрамляють озеленену територію.

Будинок Мерилін Монро в Палм-Спрінгс Фото: Brown Harris Stevens/YouTube

Зовні задній двір вражає великим басейном, оточеним безкрайніми гірськими краєвидами.

Підтримка колишнього чоловіка

Після розлучення з Міллером Мерилін, розбита горем, була госпіталізована до психіатричної клініки в Нью-Йорку. Саме її колишній чоловік, Джо Ді Маджіо, домігся її звільнення, відвезши до тренувального табору "Янкіз" у Флориді, щоб відпочити та відновитися.

Їхні стосунки були платонічними, але він був поруч з Мерилін та підтримував. Ба більше, після смерті кінодіви він надсилав квіти на її могилу протягом 20 років.

Перший власний будинок

Після розлучення з Міллером Мерилін зрештою переїхала до Брентвуда, де придбала свій перший та останній будинок.

Захований в кінці тихого глухого кута в елітному районі Брентвуд у Лос-Анджелесі, будинок був першим домом, яким кінозірка коли-небудь володіла сама – і саме там вона померла в серпні 1962 року.

У 1961 році зірка, як повідомляється, заплатила за цю нерухомість 75 000 доларів – це близько 802 171 доларів сьогодні – і жила там зі своєю давньою домогосподаркою, Юніс Мюррей.

Перший власний будинок Мерилін Монро Фото: Mercer Vine

Кілька десятиліть потому, культовий будинок був придбаний власниками, які планували знести історичну власність. Проте всесвітній резонанс зупинив бульдозери.

Цей розкішний чотирикімнатний будинок був придбаний у липні 2023 року таємничою організацією, відомою як Glory of the Snow Trust, трохи більше ніж за 8,3 мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Раніше на аукціоні продавали прикраси Мерилін Монро, які вона носила в культовому фільмі "Джентльмени віддають перевагу блондинкам".

У Києві продемонстрували улюблений автомобіль Мерилін Монрон Ford Thunderbird, який створювали як розкішнішого конкурента Chevrolet Corvette.

Крім того, у 2022 році сукню Мерилін Монро продали за 100 тисяч доларів.