100-й день рождения Мэрилин Монро: в каких шикарных домах жила кинодива (фото)

Легендарная Мэрилин Монро умерла более 60 лет назад, а ее наследие живет в популярной культуре. На протяжении своей карьеры киноикона более 40 мест чувствовала своим домом, включая пентхаус в Нью-Йорке, который она делила с мужем Артуром Миллером.

Фокус по случаю 100-го дня рождения знаменитости рассказывает о домах, с которыми связана именинница. Официально звезда владела лишь одним домом, который она приобрела в последний год своей жизни. Мэрилин прожила в особняке в Беверли-Хиллз всего шесть месяцев перед смертью.

Начало жизни Мэрилин Монро

Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Ее мать, Глэдис Бейкер, страдала от проблем с психическим здоровьем, а отец отсутствовал в жизни звезды с самого начала.

Всего через две недели после рождения Мэрилин отдали в приемную семью Иды и Уэйна Болендеров. Будущая звезда оставалась со своими приемными родителями в их скромном доме, пока ей не исполнилось семь лет.

Дом, где прошло детство Мэрилин Монро Фото: Barry King/Alamy Stock Photo

В городе Готорн на юго-западе Лос-Анджелеса она жила в доме площадью 120 квадратных метров с Идой, Уэйном и ее приемными братьями и сестрами. Летом 1933 года Мэрилин переехала к матери, но в 1935 году у Глэдис случился нервный срыв.

В конце концов, Монро на два года переехала в Лос-Анджелесское общество сирот, прежде чем жила в многочисленных домах по всему Лос-Анджелесу.

Мэрилин Монро и Джеймс Догерти

Уже в 16 лет Норма Джин вышла замуж за свою школьную любовь Джеймса Догерти (в 1942 году). Пара жила в небольшом многоквартирном доме всего один год, пока не переехала в 1943 году и арендовала больший дом в районе Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе. Впоследствии влюбленные переехали на остров Санта-Каталина.

Первый супружеский дом Мэрилин Монро Фото: Google Maps

А в 1944 году Догерти отправили в Тихий океан, и звезде пришлось переехать к родственникам своей свекрови. Когда модельная карьера Мэрилин Монро начала набирать обороты, у супругов были разные взгляды на ее будущее, поэтому они развелись в 1946 году.

Квартира Монро в Бербанке

После развода Норма меньше года проживала в женском клубе Hollywood Studio Club, где находились женщины, работавшие в киноиндустрии. Затем Монро арендовала помещение в этом многоквартирном доме в Бербанке на лето, пока супруги, владевшие недвижимостью, были в отпуске.

Квартира Мэрилин Монро в Бербанке Фото: Barry King/Alamy Stock Photo

Дом был расположен рядом со студией Warner Brothers, и именно в этот период Мэрилин Монро начала свою актерскую карьеру, снявшись в фильмах "Опасные годы" и "Скудда-ху! Скудда-хей!". А впоследствии официально сменила свое имя.

Мэрилин Монро в Беверли-Хиллз

После проживания в Бербанке Норма переехала в квартиру актера Джона Кэрролла в Западном Голливуде и жила там всего пять месяцев.

В 1949 году она снова переехала в этот дом, расположенный в шаге от бульвара Сансет, популярного среди знаменитостей, с Джонни Хайдом, первым агентом Монро по поиску талантов. Говорят, что именно Гайд поощрил молодую звезду покрасить волосы в платиновый блонд.

На фото ниже звезда в 1950 году позирует на заднем дворе Гайда. Двухэтажная резиденция может похвастаться двумя просторными дворами с бассейном, солнечной террасой и гостевым домом.

Чтобы избежать сплетен и слухов вокруг своих отношений с Хайдом, Монро в конце концов покинула свой дом в Беверли-Хиллз и переехала в отель Beverly Carlton (теперь отель Avalon), расположенный менее чем в 10 минутах езды.

Любовное гнездышко Монро и Джо Ди Маджио

В 1952 году Норма переехала в дом 1930-х годов в районе Outpost Estates, который до сих пор является популярной локацией.

Дом в средиземноморском стиле расположен на краю каньона и имеет солнечные террасы и бассейн. Монро платила 237 долларов арендной платы в месяц, что сегодня составило бы около 2860 долларов.

В том же году звезда экрана познакомилась со звездой бейсбола команды New York Yankees Джо Ди Маджио, на котором поженилась в 1954 году.

Дом Мэрилин Монро Фото: Barry King/Alamy Stock Photo

В конце концов, влюбленные начали арендовать этот довольно скромный дом в Беверли-Хиллз.

Мэрилин Монро в Нью-Йорке

В сентябре 1954 года, примерно через восемь месяцев после женитьбы на Джо Ди Маджио, Мэрилин отправилась в Нью-Йорк на съемки фильма "Зуд седьмого года". Один из самых известных фильмов Монро, в котором есть известная сцена, где ее платье разлетается над решеткой метро.

Вскоре после этого, прожив в браке всего 274 дня, пара развелась в октябре 1954 года.

Пентхаус Монро в Голливуде

После развода с Ди Маджио Мэрилин переехала в элегантный многоквартирный дом 1930-х годов в Западном Голливуде. Известный сегодня как "Гранвиль", а тогда как "Вольтер", этот дом хорошо известен среди знаменитостей.

Исторический и чрезвычайно элегантный пентхаус Мэрилин площадью 188 кв. м и само здание могут похвастаться структурными элементами, окнами от пола до потолка и удивительными видами. Несмотря на очарование здания, чуть меньше чем через год после переезда Мэрилин покинула Голливуд и отправилась в Нью-Йорк, где вышла замуж за своего третьего и последнего мужа.

Пентхаус Мэрилин Монро в Западном Голливуде Фото: Google Maps

Монро в Нью-Йорке

Мэрилин считала Нью-Йорк своим домом, но временами возвращалась в Калифорнию для выполнения многочисленных деловых обязательств.

Пытаясь взять под контроль свою карьеру, Монро вместе с фотографом Милтоном Грином основала компанию Marilyn Monroe Productions, которая продюсировала фильмы "Автобусная остановка" и "Принц и танцовщица", в которых Мэрилин снялась в главной роли.

Когда она время от времени возвращалась в Лос-Анджелес, Монро арендовала дома и квартиры по всему городу.

Женитьба на Артуре Миллере

Мэрилин познакомилась с драматургом Артуром Миллером в начале своей карьеры. После развода с Ди Маджио они снова начали общаться и завели отношения.

Во время своего пятилетнего брака Мэрилин и Артур снимали живописный дом с ветряной мельницей в Хэмптоне. Тайный дом для отдыха использовался как убежище, чтобы избежать папарацци во время их публичной свадьбы.

Тайный дом Мэрилин Монро для отдыха Фото: Douglas Elliman

В 2021 году недвижимость продавали за 11,5 миллиона долларов, и цена с тех пор выросла несколько раз, поднявшись в январе 2024 года до 12,5 миллиона долларов.

Возвращение в город

В начале своих отношений Миллер и Монро пытались жить нормальной жизнью в тихом городке в Коннектикуте, но впоследствии вернулись в Нью-Йорк.

На фото ниже они запечатлены 22 июня 1956 года, за несколько дней до свадьбы, возле квартиры Мэрилин в Нью-Йорке. Кинозвезда так крепко обнимала любимого, что, как говорят, тот попросил ее остановиться, иначе "я упаду".

Пентхаус Монро в Нью-Йорке

Молодожены впоследствии переехали в пентхаус в районе Мидтаун-Ист в Нью-Йорке, и говорят, что именно здесь Миллер написал сценарий к фильму "Бессознательные", последнему фильму, в котором снялась его жена.

Здание может похвастаться сводчатым мраморным вестибюлем со швейцаром и лифтником. Бывшая недвижимость Монро была продана почти за 2,7 млн долларов в 2023 году.

Пентхаус Мэрилин Монро в Нью-Йорке Фото: Google Maps

Всего через три года Мэрилин и Артур объявили о своем разводе, процесс которого был завершен в январе 1961 года.

Дом Мэрилин Монро в Палм-Спрингс

В январе 1961 года Монро развелась с Артуром Миллером и вернулась в Палм-Спрингс, Калифорния, где, как говорят, она арендовала этот дом.

Хотя внешне он относительно скромный, этот дом площадью 278 кв. м в стиле середины века отличается элегантными жилыми помещениями открытой планировки с двойными балками на потолке. Элегантный и стильный дом с четырьмя спальнями окружен раздвижными стеклянными дверями, обрамляющими озелененную территорию.

Дом Мэрилин Монро в Палм-Спрингс Фото: Brown Harris Stevens/YouTube

Снаружи задний двор поражает большим бассейном, окруженным бескрайними горными пейзажами.

Поддержка бывшего мужа

После развода с Миллером Мэрилин, разбитая горем, была госпитализирована в психиатрическую клинику в Нью-Йорке. Именно ее бывший муж, Джо Ди Маджио, добился ее освобождения, отвезши в тренировочный лагерь "Янкиз" во Флориде, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Их отношения были платоническими, но он был рядом с Мэрилин и поддерживал. Более того, после смерти кинодивы он посылал цветы на ее могилу в течение 20 лет.

Первый собственный дом

После развода с Миллером Мэрилин в конце концов переехала в Брентвуд, где приобрела свой первый и последний дом.

Спрятанный в конце тихого тупика в элитном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе, дом был первым домом, которым кинозвезда когда-либо владела сама — и именно там она умерла в августе 1962 года.

В 1961 году звезда, как сообщается, заплатила за эту недвижимость 75 000 долларов — это около 802 171 долларов сегодня — и жила там со своей давней домохозяйкой, Юнис Мюррей.

Первый собственный дом Мэрилин Монро Фото: Mercer Vine

Несколько десятилетий спустя, культовый дом был приобретен владельцами, которые планировали снести историческую собственность. Однако всемирный резонанс остановил бульдозеры.

Этот роскошный четырехкомнатный дом был приобретен в июле 2023 года таинственной организацией, известной как Glory of the Snow Trust, чуть более чем за 8,3 миллиона долларов.

