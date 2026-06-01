100-й день рождения Мэрилин Монро: в каких шикарных домах жила кинодива (фото)
Легендарная Мэрилин Монро умерла более 60 лет назад, а ее наследие живет в популярной культуре. На протяжении своей карьеры киноикона более 40 мест чувствовала своим домом, включая пентхаус в Нью-Йорке, который она делила с мужем Артуром Миллером.
Фокус по случаю 100-го дня рождения знаменитости рассказывает о домах, с которыми связана именинница. Официально звезда владела лишь одним домом, который она приобрела в последний год своей жизни. Мэрилин прожила в особняке в Беверли-Хиллз всего шесть месяцев перед смертью.
Начало жизни Мэрилин Монро
Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Ее мать, Глэдис Бейкер, страдала от проблем с психическим здоровьем, а отец отсутствовал в жизни звезды с самого начала.
Всего через две недели после рождения Мэрилин отдали в приемную семью Иды и Уэйна Болендеров. Будущая звезда оставалась со своими приемными родителями в их скромном доме, пока ей не исполнилось семь лет.
В городе Готорн на юго-западе Лос-Анджелеса она жила в доме площадью 120 квадратных метров с Идой, Уэйном и ее приемными братьями и сестрами. Летом 1933 года Мэрилин переехала к матери, но в 1935 году у Глэдис случился нервный срыв.
В конце концов, Монро на два года переехала в Лос-Анджелесское общество сирот, прежде чем жила в многочисленных домах по всему Лос-Анджелесу.
Мэрилин Монро и Джеймс Догерти
Уже в 16 лет Норма Джин вышла замуж за свою школьную любовь Джеймса Догерти (в 1942 году). Пара жила в небольшом многоквартирном доме всего один год, пока не переехала в 1943 году и арендовала больший дом в районе Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе. Впоследствии влюбленные переехали на остров Санта-Каталина.
А в 1944 году Догерти отправили в Тихий океан, и звезде пришлось переехать к родственникам своей свекрови. Когда модельная карьера Мэрилин Монро начала набирать обороты, у супругов были разные взгляды на ее будущее, поэтому они развелись в 1946 году.
Квартира Монро в Бербанке
После развода Норма меньше года проживала в женском клубе Hollywood Studio Club, где находились женщины, работавшие в киноиндустрии. Затем Монро арендовала помещение в этом многоквартирном доме в Бербанке на лето, пока супруги, владевшие недвижимостью, были в отпуске.
Дом был расположен рядом со студией Warner Brothers, и именно в этот период Мэрилин Монро начала свою актерскую карьеру, снявшись в фильмах "Опасные годы" и "Скудда-ху! Скудда-хей!". А впоследствии официально сменила свое имя.
Мэрилин Монро в Беверли-Хиллз
После проживания в Бербанке Норма переехала в квартиру актера Джона Кэрролла в Западном Голливуде и жила там всего пять месяцев.
В 1949 году она снова переехала в этот дом, расположенный в шаге от бульвара Сансет, популярного среди знаменитостей, с Джонни Хайдом, первым агентом Монро по поиску талантов. Говорят, что именно Гайд поощрил молодую звезду покрасить волосы в платиновый блонд.
На фото ниже звезда в 1950 году позирует на заднем дворе Гайда. Двухэтажная резиденция может похвастаться двумя просторными дворами с бассейном, солнечной террасой и гостевым домом.
Чтобы избежать сплетен и слухов вокруг своих отношений с Хайдом, Монро в конце концов покинула свой дом в Беверли-Хиллз и переехала в отель Beverly Carlton (теперь отель Avalon), расположенный менее чем в 10 минутах езды.
Любовное гнездышко Монро и Джо Ди Маджио
В 1952 году Норма переехала в дом 1930-х годов в районе Outpost Estates, который до сих пор является популярной локацией.
Дом в средиземноморском стиле расположен на краю каньона и имеет солнечные террасы и бассейн. Монро платила 237 долларов арендной платы в месяц, что сегодня составило бы около 2860 долларов.
В том же году звезда экрана познакомилась со звездой бейсбола команды New York Yankees Джо Ди Маджио, на котором поженилась в 1954 году.
В конце концов, влюбленные начали арендовать этот довольно скромный дом в Беверли-Хиллз.
Мэрилин Монро в Нью-Йорке
В сентябре 1954 года, примерно через восемь месяцев после женитьбы на Джо Ди Маджио, Мэрилин отправилась в Нью-Йорк на съемки фильма "Зуд седьмого года". Один из самых известных фильмов Монро, в котором есть известная сцена, где ее платье разлетается над решеткой метро.
Вскоре после этого, прожив в браке всего 274 дня, пара развелась в октябре 1954 года.
Пентхаус Монро в Голливуде
После развода с Ди Маджио Мэрилин переехала в элегантный многоквартирный дом 1930-х годов в Западном Голливуде. Известный сегодня как "Гранвиль", а тогда как "Вольтер", этот дом хорошо известен среди знаменитостей.
Исторический и чрезвычайно элегантный пентхаус Мэрилин площадью 188 кв. м и само здание могут похвастаться структурными элементами, окнами от пола до потолка и удивительными видами. Несмотря на очарование здания, чуть меньше чем через год после переезда Мэрилин покинула Голливуд и отправилась в Нью-Йорк, где вышла замуж за своего третьего и последнего мужа.
Монро в Нью-Йорке
Мэрилин считала Нью-Йорк своим домом, но временами возвращалась в Калифорнию для выполнения многочисленных деловых обязательств.
Пытаясь взять под контроль свою карьеру, Монро вместе с фотографом Милтоном Грином основала компанию Marilyn Monroe Productions, которая продюсировала фильмы "Автобусная остановка" и "Принц и танцовщица", в которых Мэрилин снялась в главной роли.
Когда она время от времени возвращалась в Лос-Анджелес, Монро арендовала дома и квартиры по всему городу.
Женитьба на Артуре Миллере
Мэрилин познакомилась с драматургом Артуром Миллером в начале своей карьеры. После развода с Ди Маджио они снова начали общаться и завели отношения.
Во время своего пятилетнего брака Мэрилин и Артур снимали живописный дом с ветряной мельницей в Хэмптоне. Тайный дом для отдыха использовался как убежище, чтобы избежать папарацци во время их публичной свадьбы.
В 2021 году недвижимость продавали за 11,5 миллиона долларов, и цена с тех пор выросла несколько раз, поднявшись в январе 2024 года до 12,5 миллиона долларов.
Возвращение в город
В начале своих отношений Миллер и Монро пытались жить нормальной жизнью в тихом городке в Коннектикуте, но впоследствии вернулись в Нью-Йорк.
На фото ниже они запечатлены 22 июня 1956 года, за несколько дней до свадьбы, возле квартиры Мэрилин в Нью-Йорке. Кинозвезда так крепко обнимала любимого, что, как говорят, тот попросил ее остановиться, иначе "я упаду".
Пентхаус Монро в Нью-Йорке
Молодожены впоследствии переехали в пентхаус в районе Мидтаун-Ист в Нью-Йорке, и говорят, что именно здесь Миллер написал сценарий к фильму "Бессознательные", последнему фильму, в котором снялась его жена.
Здание может похвастаться сводчатым мраморным вестибюлем со швейцаром и лифтником. Бывшая недвижимость Монро была продана почти за 2,7 млн долларов в 2023 году.
Всего через три года Мэрилин и Артур объявили о своем разводе, процесс которого был завершен в январе 1961 года.
Дом Мэрилин Монро в Палм-Спрингс
В январе 1961 года Монро развелась с Артуром Миллером и вернулась в Палм-Спрингс, Калифорния, где, как говорят, она арендовала этот дом.
Хотя внешне он относительно скромный, этот дом площадью 278 кв. м в стиле середины века отличается элегантными жилыми помещениями открытой планировки с двойными балками на потолке. Элегантный и стильный дом с четырьмя спальнями окружен раздвижными стеклянными дверями, обрамляющими озелененную территорию.
Снаружи задний двор поражает большим бассейном, окруженным бескрайними горными пейзажами.
Поддержка бывшего мужа
После развода с Миллером Мэрилин, разбитая горем, была госпитализирована в психиатрическую клинику в Нью-Йорке. Именно ее бывший муж, Джо Ди Маджио, добился ее освобождения, отвезши в тренировочный лагерь "Янкиз" во Флориде, чтобы отдохнуть и восстановиться.
Их отношения были платоническими, но он был рядом с Мэрилин и поддерживал. Более того, после смерти кинодивы он посылал цветы на ее могилу в течение 20 лет.
Первый собственный дом
После развода с Миллером Мэрилин в конце концов переехала в Брентвуд, где приобрела свой первый и последний дом.
Спрятанный в конце тихого тупика в элитном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе, дом был первым домом, которым кинозвезда когда-либо владела сама — и именно там она умерла в августе 1962 года.
В 1961 году звезда, как сообщается, заплатила за эту недвижимость 75 000 долларов — это около 802 171 долларов сегодня — и жила там со своей давней домохозяйкой, Юнис Мюррей.
Несколько десятилетий спустя, культовый дом был приобретен владельцами, которые планировали снести историческую собственность. Однако всемирный резонанс остановил бульдозеры.
Этот роскошный четырехкомнатный дом был приобретен в июле 2023 года таинственной организацией, известной как Glory of the Snow Trust, чуть более чем за 8,3 миллиона долларов.
