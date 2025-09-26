"Тебя видно, Андрей": ведущая Барбир снова отличилась ляпом в прямом эфире (видео)

25 сентября во время прямой трансляции утренней программы "Сніданок з 1+1" произошла непредсказуемая ситуация. У опытной телеведущей Людмилы Барбир внезапно отпал микрофон.

Related video

Курьезный момент зафиксировал на видео ее коллега по программе Руслан Сеничкин и поделился записью в социальной сети Facebook. Это уже не впервые ведущие этого канала попадают в неловкие ситуации, в частности у Марички Падалко, которая ведет новости, в прямом эфире выпал передний зуб.

Проблема с оборудованием

В этот раз инцидент произошел именно в тот момент, когда Сеничкин приближался к своей коллеге в студии. Увидев техническую проблему, на помощь ведущей мгновенно бросился звукорежиссер программы — Андрей, который оперативно прикрепил оборудование.

Опытные телевизионщики не растерялись и решили обыграть ситуацию с юмором. "Тебя видно, Андрей", — сказала помощнику Барбир. Сеничкин начал отшучиваться. Мол, это прямой эфир и может произойти все что угодно.

Интересно, что это не единственный курьезный случай с участием Людмилы Барбир. В феврале прошлого года она нецензурно высказалась о своей одежде, потому что думала, что камеры не работают.

"Я такая конченая в этом костюме. Ладно, записывайте", — сказала тогда Барбир, после чего начала вести программу в обычном режиме. И тогда ее поддержал Руслан Сеничкин, он написал в социальных сетях: "Знайте! Бывает так, что мы — Люда! Je suis Liuda".

Людмила Барбир и Руслан Сеничкин Фото: Instagram

Дуэт Людмила Барбир и Руслан Сеничкин ведут популярную утреннюю программу на канале "1+1".

Что известно о Людмиле Барбир

Телеведущая замужем за тренером по айкидо Игорем, который после начала полномасштабной войны присоединился к территориальной обороне, а затем отправился защищать страну как доброволец. Супруги воспитывают сына Тараса.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

46-летняя ведущая выпуска новостей на британском телеканале BBC Мериам Мошири показала средний палец на камеру, потому что не знала о начале прямого эфира. Этот короткий фрагмент выпуска новостей стал вирусным и разлетелся в социальных сетях.

Кроме того, немецкий канал попал в конфуз, перепутав Киев с Москвой.

А вот телеканал "Украина 24" показал ложный сюжет о Порошенко.