"Тебе видно, Андрій": ведуча Барбір знову відзначилась ляпом у прямому ефірі (відео)
25 вересня під час прямої трансляції ранкової програми "Сніданок з 1+1" сталася непередбачувана ситуація. У досвідченої телеведучої Людмили Барбір раптово відпав мікрофон.
Курйозний момент зафіксував на відео її колега по програмі Руслан Сенічкін і поділився записом у соціальній мережі Facebook. Це вже не вперше ведучі цього каналу потрапляють у незручні ситуації, зокрема в Марічки Падалко, яка веде новини, у прямому ефірі випав передній зуб.
Проблема з обладнанням
Цього разу інцидент стався саме в той момент, коли Сенічкін наближався до своєї колеги в студії. Побачивши технічну проблему, на допомогу ведучій миттєво кинувся звукорежисер програми — Андрій, який оперативно прикріпив обладнання.
Досвідчені телевізійники не розгубилися та вирішили обіграти ситуацію з гумором. "Тебе видно, Андрій", — сказала помічникові Барбір. Сенічкін почав віджартовуватись. Мовляв, це прямий ефір і може статися все що завгодно.
Цікаво, що це не єдиний курйозний випадок за участю Людмили Барбір. Торік у лютому вона нецензурно висловилася про свій одяг, бо думала, що камери не працюють.
"Я така кончена в цьому костюмі. Гаразд, записуйте", — сказала тоді Барбір, після чого почала вести програму у звичайному режимі. І тоді її підтримав Руслан Сенічкін, який написав у соціальних мережах: "Знайте! Буває так, що ми — Люда! Je suis Liuda".
Дует Людмила Барбір і Руслан Сенічкін ведуть популярну ранкову програму на каналі "1+1".
Що відомо про Людмилу Барбір
Телеведуча одружена з тренером з айкідо Ігорем, який після початку повномасштабної війни долучився до територіальної оборони, а згодом відправився захищати країну як доброволець. Подружжя виховує сина Тараса.
