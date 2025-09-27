Искала следы предков: мать Сильвестра Сталлоне приезжала в Одессу (фото)

27 сентября 2002 года мать голливудской звезды Сильвестра Сталлоне, Жаклин, наведалась в Одессу, чтобы узнать правду о своих корнях. Известный астролог, общественный деятель и яркая светская львица тогда призналась: "В Одессе я была бы королевой!".

Related video

Жаклин давно знала, что ее корни ведут в Одессу. Еще в 1980-х годах, когда она составляла гороскоп для Михаила Горбачева, сотрудники КГБ подтвердили: ее бабушка Роза-Гитель Лабович и дедушка жили именно там. Женщина отчаянно пытается восстановить генеалогическое дерево, просматривает архивы, а также обращается за помощью к журналистам. Как именно это было, — вспоминаем в материале Фокуса.

"Вы не представляете, какое это счастье — знать, кто ты и откуда. Ходить по тем же улицам, где когда-то жили мои бабушка и дедушка", — сказала Жаклин на пресс-конференции.

Ей даже удалось найти родственника — владельца отеля "Моцарт" Валерия Кравченко, который и принимал ее в Одессе.

Одесса глазами мамы Рэмбо

Гостья из Америки поселилась в люксовых апартаментах с видом на Оперный театр. Она любовалась панорамой порта, наслаждалась прогулками по Приморскому бульвару, пробовала местные деликатесы на "Привозе", и не скрывала восхищения городом.

Жаклин давно знала, что ее корни ведут в Одессу Фото: УНІАН

"Одесса — очень романтическое место. Я верю, что именно одесские гены передались мне и Сильвестру — мы всегда были энергичными, занимались спортом, работали в цирке. Этот город дал нам силу", — подчеркнула Жаклин.

От гороскопов до Голливуда

Жаклин Сталлоне известна в мире как "самый знаменитый астролог". Она составляла гороскопы для Горбачева, делала предсказания для США и Японии, а также единственная из коллег точно предсказала победу Джорджа Буша-младшего на выборах.

Несмотря на почтенный возраст, Жаклин выглядела стильно: носила джинсы, блузы с декором, украшения, бриллианты. Часто выбирала любимый розовый цвет. Ее маникюр с флагом США и многочисленные браслеты лишь подчеркивали эпатажность образа.

Кино про Одессу

В Одессе светская львица делилась еще одной амбицией — снять фильм о городе. Она изучила историю революции 1905 года, пересмотрела классическую ленту Сергея Эйзенштейна и даже обсуждала возможность сотрудничества с оскароносным режиссером Романом Поланским.

Жаклин призналась, что с удовольствием жила бы в этом городе: "У меня есть все шансы стать здесь королевой! Язык можно выучить, главное препятствие — мой муж, известный кардиохирург, которого я не могу оставить в США".

Жаклин Сталлоне одевалась очень ярко Фото: Tabloid

Впрочем, город она оставила с искренними словами благодарности и желанием возвращаться снова: "У меня прекрасное путешествие. Я хотела бы, чтобы оно никогда не заканчивалось!".

Жаклин Сталлоне умерла 21 сентября 2020 года в возрасте 98 лет в Лос-Анджелесе, США. Как сообщили западные СМИ, смерть была естественной — во сне.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Илон Маск и Сильвестр Сталлоне встретились на приеме у Дональда Трампа.

Арнольд Шварценеггер признался, как подставил Сильвестра Сталлоне под "Золотую малину".

Кроме того, герой голливудских боевиков рассказал о травме, которую получил во время съемок.