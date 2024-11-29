Обсуждали "Разрушителя": Илон Маск и Сильвестр Сталлоне встретились на приеме у Дональда Трампа

Сильвестр Сталлоне с недавних пор стал активно поддерживать Дональда Трампа. Он один из первых поздравил его с победой на выборах в США.

Миллиардер Илон Маск посетил ужин в честь Дня благодарения, устроенный Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. И там же присутствовал актер Сильвестр Сталлоне, чья поддержка Трампа многих удивила после выборов в США. Оказалось, что миллиардер и кинозвезда обсуждали классический фантастический фильм "Разрушитель" 1993 года. Об этом пишет Hindustan Times.

Илон Маск и Сильвестр Сталлоне на вечеринке у Дональда Трампа

В США отметили День благодарения, который празднуется в четвертый четверг ноября и начинает череду рождественских праздников. Дональд Трамп устроил роскошный прием для своих сторонников в имении Мар-а-Лаго. И почетными гостями на нем были Илон Маск и Сильвестр Сталлоне, которых сняли за оживленной беседой.

Видео с легендой Голливуда и миллиардером стало вирусным. А глава Tesla и Space X рассказал, что он обсуждал с культовой звездой боевиков.

"Я рассказывал Слаю Сталлоне, что только что снова посмотрел "Разрушителя" и как точно он предсказал безумное "пробужденное" будущее 30 лет назад!" — написал Илон Маск в X (ранее Twitter), отреагировав на видео.

Трамп, со своей стороны, опубликовал в социальных сетях следующее сообщение: "Счастливого Дня благодарения всем, включая радикальных левых безумцев, которые так усердно трудились, чтобы разрушить нашу страну, но потерпели сокрушительную неудачу".

Илон Маск на Дне благодарения у Дональда Трампа

78-летний Сильвестр Сталлоне, ровесник Трампа, стал последней знаменитостью, публично выступившей в поддержку Дональда Трампа, поскольку голливудская икона провела параллели между Трампом и знаковыми историческими личностями во время торжественного мероприятия на курорте Мар-а-Лаго в начале этого месяца.

Сталлоне назвал Трампа "мифическим персонажем", сравнив его с отцом-основателем США Джорджем Вашингтоном и даже с Иисусом Христом.

Актер, чья карьера достигла пика в первые годы правления Трампа в качестве магната в сфере недвижимости и главы Trump Organization в Нью-Йорке, обратился к толпе с восхищением в адрес нового президента.

Он заявил, что никто другой не смог бы добиться того, чего добился он.

"Мы находимся в присутствии действительно мифического персонажа", — сказал Сталлоне зрителям, добавив: "Я люблю мифологию. И этого человека не существует на этой планете. Никто в мире не смог бы осуществить то, что совершил он, поэтому я в восторге", — заявил киноактер.

Про что фильм "Разрушитель"

В фантастическом фильме-антиутопии 1993 года "Разрушитель" главные роли исполнили Уэсли Снайпс, Сильвестр Сталлоне и Сандра Буллок, которая была номинирована антипремию "Золотая малины" за роль полицейской Ленины Хаксли. По сюжету героя Сталлоне, Джона "Разрушителя" Спартана замораживают в криогенной камере, как и преступника Саймона Феникса. В итоге их обоих размораживают через 70 лет и они оказываются в дивном США будущего, где используют загадочные три ракушки вместо туалетной бумаги, запрещен алкоголь, соль, мясо и оружие, а также нет секса и поцелуев.

Трейлер фильма "Разрушитель"

Фильм почти провалился в прокате, но в итоге стал классикой фантастики и его растащили на цитаты. А персонажи Сталлоне и Снайпса стали культовыми.

Напомним, ранее бывшая девушка Илона Маска, певица Граймс, у которой от миллиардера трое детей, пожаловалась на то, что он не дает ей видется с малышами и "очень изменился", после того, как начал поддерживать Дональда Трампа.