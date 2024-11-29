Обговорювали "Руйнівника": Ілон Маск і Сильвестр Сталлоне зустрілися на прийомі у Дональда Трампа

Сильвестр Сталлоне віднедавна став активно підтримувати Дональда Трампа. Він один із перших привітав його з перемогою на виборах у США.

Мільярдер Ілон Маск відвідав вечерю на честь Дня подяки, влаштовану Дональдом Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. І там же був присутній актор Сильвестр Сталлоне, чия підтримка Трампа багатьох здивувала після виборів у США. Виявилося, що мільярдер і кінозірка обговорювали класичний фантастичний фільм "Руйнівник" 1993 року. Про це пише Hindustan Times.

Ілон Маск і Сильвестр Сталлоне на вечірці у Дональда Трампа

У США відзначили День подяки, який святкують у четвертий четвер листопада і який розпочинає низку різдвяних свят. Дональд Трамп влаштував розкішний прийом для своїх прихильників у маєтку Мар-а-Лаго. І почесними гостями на ньому були Ілон Маск і Сильвестр Сталлоне, яких зафільмували за жвавою бесідою.

Відео з легендою Голлівуду і мільярдером стало вірусним. А очільник Tesla і Space X розповів, що він обговорював із культовою зіркою бойовиків.

"Я розповідав Слаю Сталлоне, що щойно знову подивився "Руйнівника" і як точно він передбачив божевільне "пробуджене" майбутнє 30 років тому!" — написав Ілон Маск в X (раніше Twitter), відреагувавши на відео.

Трамп, зі свого боку, опублікував у соціальних мережах таке повідомлення: "Щасливого Дня подяки всім, включно з радикальними лівими божевільними, які так старанно працювали, щоб зруйнувати нашу країну, але зазнали нищівної невдачі".

Ілон Маск на Дні подяки у Дональда Трампа

78-річний Сильвестр Сталлоне, ровесник Трампа, став останньою знаменитістю, яка публічно виступила на підтримку Дональда Трампа, оскільки голлівудська ікона провела паралелі між Трампом і знаковими історичними особистостями під час урочистого заходу на курорті Мар-а-Лаго на початку цього місяця.

Сталлоне назвав Трампа "міфічним персонажем", порівнявши його з батьком-засновником США Джорджем Вашингтоном і навіть з Ісусом Христом.

Актор, чия кар'єра сягнула піку в перші роки правління Трампа як магната у сфері нерухомості і глави Trump Organization в Нью-Йорку, звернувся до натовпу із захопленням на адресу нового президента.

Він заявив, що ніхто інший не зміг би домогтися того, чого домігся він.

"Ми перебуваємо в присутності дійсно міфічного персонажа", — сказав Сталлоне глядачам, додавши: "Я люблю міфологію. І цієї людини не існує на цій планеті. Ніхто у світі не зміг би здійснити те, що зробив він, тому я в захваті", — заявив кіноактор.

Про що фільм "Руйнівник"

У фантастичному фільмі-антиутопії 1993 року "Руйнівник" головні ролі виконали Веслі Снайпс, Сильвестр Сталлоне і Сандра Буллок, яку було номіновано на антипремію "Золота малина" за роль поліцейської Леніни Гакслі. За сюжетом героя Сталлоне, Джона "Руйнівника" Спартана заморожують у кріогенній камері, як і злочинця Саймона Фенікса. У підсумку їх обох розморожують через 70 років і вони опиняються в дивовижному США майбутнього, де використовують загадкові три черепашки замість туалетного паперу, заборонено алкоголь, сіль, м'ясо і зброю, а також немає сексу і поцілунків.

Трейлер фільму "Руйнівник"

Фільм майже провалився в прокаті, але в підсумку став класикою фантастики і його розтягнули на цитати. А персонажі Сталлоне і Снайпса стали культовими.

Нагадаємо, раніше колишня дівчина Ілона Маска, співачка Граймс, у якої від мільярдера троє дітей, поскаржилася на те, що він не дає їй бачитись із малечею та "дуже змінився", після того, як почав підтримувати Дональда Трампа.