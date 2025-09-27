Шукала сліди предків: мати Сільвестра Сталлоне приїжджала в Одесу (фото)

27 вересня 2002 року матір голлівудської зірки Сільвестра Сталлоне, Жаклін, навідалась до Одеси, щоб дізнатись правду про своє коріння. Відома астрологиня, громадська діячка й яскрава світська левиця тоді зізналася: "В Одесі я була б королевою!".

Жаклін давно знала, що її корені ведуть в Одесу. Ще у 1980-х роках, коли вона складала гороскоп для Михайла Горбачова, співробітники КДБ підтвердили: її бабуся Роза-Ґітель Лабович та дідусь жили саме там. Жінка відчайдушно намагається відновити генеалогічне дерево, переглядає архіви, а також звертається за допомогою до журналістів. Як саме це було, — згадуємо у матеріалі Фокусу.

"Ви не уявляєте, яке це щастя — знати, хто ти і звідки. Ходити тими самими вулицями, де колись жили мої бабуся й дідусь", — сказала Жаклін на пресконференції.

Їй навіть вдалося знайти родича — власника готелю "Моцарт" Валерія Кравченка, який і приймав її в Одесі.

Одеса очима мами Рембо

Гостя з Америки поселилася у люксових апартаментах з видом на Оперний театр. Вона милувалася панорамою порту, насолоджувалася прогулянками Приморським бульваром, куштувала місцеві делікатеси на "Привозі", і не приховувала захоплення містом.

Жаклін давно знала, що її корені ведуть в Одесу Фото: УНІАН

"Одеса — дуже романтичне місце. Я вірю, що саме одеські гени передалися мені й Сільвестру — ми завжди були енергійними, займалися спортом, працювали в цирку. Це місто дало нам силу", — підкреслила Жаклін.

Від гороскопів до Голлівуду

Жаклін Сталлоне відома у світі як "найзнаменитіший астролог". Вона складала гороскопи для Горбачова, робила передбачення для США і Японії, а також єдина з колег точно передбачила перемогу Джорджа Буша-молодшого на виборах.

Попри поважний вік, Жаклін виглядала стильно: носила джинси, блузи з декором, прикраси, діаманти. Часто обирала улюблений рожевий колір. Її манікюр із прапором США й численні браслети лише підкреслювали епатажність образу.

Кіно про Одесу

В Одесі світська левиця ділилася ще однією амбіцією — зняти фільм про місто. Вона вивчила історію революції 1905 року, переглянула класичну стрічку Сергія Ейзенштейна та навіть обговорювала можливість співпраці з оскароносним режисером Романом Поланським.

Жаклін зізналася, що із задоволенням жила б у цьому місті: "Я маю всі шанси стати тут королевою! Мову можна вивчити, головна перешкода — мій чоловік, відомий кардіохірург, якого я не можу залишити у США".

Жаклін Сталлоне одягалась дуже яскраво Фото: Tabloid

Втім, місто вона залишила із щирими словами вдячності та бажанням повертатися знову: "У мене прекрасна подорож. Я хотіла б, щоб воно ніколи не закінчувалося!".

Жаклін Сталлоне померла 21 вересня 2020 року у віці 98 років у Лос-Анджелесі, США. За повідомленнями західних ЗМІ, смерть була природною — уві сні.

