27 сентября 2025 года: мученика Калистрата — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя одалживать чужие вещи и ходить в лес.

Что случилось 27 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Калистрата. Он родился в верующей семье в Карфагене во времена гонений за христианами. Однажды Калистрат молился ночью, прохожий воин услышал молитву и донес об этом военачальнику. Калистрата пытали, заставляли отречься от Бога, но тот не соглашался. Тогда мученика связали в мешке и выбросили в море, но Бог спас Калистрата. Это чудо увидели 49 воинов, после чего поверили в Бога, за что также были наказаны военачальником. Со временем на месте их пыток построили храм.

Что нельзя делать 27 сентября:

одалживать чужие вещи;

ходить в лес;

работать в дворе или в саду;

сплетничать.

Народные приметы и поверья:

нет осадков — зима будет поздней;

гроза — к бесснежной зиме;

на соснах и елях мало шишек — ждите суровой зимы;

облака плывут к северу с юга — к пасмурной погоде.

День ангела празднуют:

Иван.

Родились 27 сентября:

1984 год — Аврил Лавин, канадская певица, автор песен, актриса;

2002 год — Дженна Ортега, американская актриса, наиболее известна по роли Уэнсдэй в одноименном сериале.

Также в этот день:

1825 год — в Великобритании начинается движение по первой железной дороге — поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час;

1977 год — запускают в действие первую атомную электростанцию Украинской ССР – Чернобыльскую АЭС;

1998 год — основывают компанию Google.

