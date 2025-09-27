27 сентября 2025 года: мученика Калистрата — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя одалживать чужие вещи и ходить в лес.
Что случилось 27 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Калистрата. Он родился в верующей семье в Карфагене во времена гонений за христианами. Однажды Калистрат молился ночью, прохожий воин услышал молитву и донес об этом военачальнику. Калистрата пытали, заставляли отречься от Бога, но тот не соглашался. Тогда мученика связали в мешке и выбросили в море, но Бог спас Калистрата. Это чудо увидели 49 воинов, после чего поверили в Бога, за что также были наказаны военачальником. Со временем на месте их пыток построили храм.
Что нельзя делать 27 сентября:
- одалживать чужие вещи;
- ходить в лес;
- работать в дворе или в саду;
- сплетничать.
Народные приметы и поверья:
- нет осадков — зима будет поздней;
- гроза — к бесснежной зиме;
- на соснах и елях мало шишек — ждите суровой зимы;
- облака плывут к северу с юга — к пасмурной погоде.
День ангела празднуют:
Иван.
Родились 27 сентября:
1984 год — Аврил Лавин, канадская певица, автор песен, актриса;
2002 год — Дженна Ортега, американская актриса, наиболее известна по роли Уэнсдэй в одноименном сериале.
Также в этот день:
1825 год — в Великобритании начинается движение по первой железной дороге — поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час;
1977 год — запускают в действие первую атомную электростанцию Украинской ССР – Чернобыльскую АЭС;
1998 год — основывают компанию Google.
