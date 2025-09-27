27 вересня 2025 року: мученика Калістрата — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна позичати чужі речі і ходити в ліс.
Що сталося 27 вересня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Калістрата. Він народився у віруючій родині в Карфагені за часів гонінь за християнами. Одного разу Калістрат молився вночі, перехожий воїн почув молитву і доніс про це воєначальнику. Калістрата катували, змушували зректися Бога, але той не погоджувався. Тоді мученика зв'язали в мішку і викинули в море, але Бог врятував Калістрата. Це диво побачили 49 воїнів, після чого повірили в Бога, за що також були покарані воєначальником. Згодом на місці їхніх тортур побудували храм.
Що не можна робити 27 вересня:
- позичати чужі речі;
- ходити в ліс;
- працювати у дворі або в саду;
- пліткувати.
Народні прикмети та повір'я:
- немає опадів — зима буде пізньою;
- гроза — до безсніжної зими;
- на соснах і ялинах мало шишок — чекайте суворої зими;
- хмари пливуть на північ із півдня — до похмурої погоди.
День ангела святкують:
Іван.
Народилися 27 вересня:
1984 рік — Авріл Лавін, канадська співачка, авторка пісень, актриса;
2002 рік — Дженна Ортега, американська актриса, найбільш відома за роллю Венсдей в однойменному серіалі.
Також цього дня:
1825 рік — у Великій Британії починається рух першою залізницею — поїзд провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/год;
1977 рік — запускають у дію першу атомну електростанцію Української РСР — Чорнобильську АЕС;
1998 рік — засновують компанію Google.
Також Фокус писав календар церковних свят на вересень 2025 року.