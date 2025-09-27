27 вересня 2025 року: мученика Калістрата — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна позичати чужі речі і ходити в ліс.

Що сталося 27 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Калістрата. Він народився у віруючій родині в Карфагені за часів гонінь за християнами. Одного разу Калістрат молився вночі, перехожий воїн почув молитву і доніс про це воєначальнику. Калістрата катували, змушували зректися Бога, але той не погоджувався. Тоді мученика зв'язали в мішку і викинули в море, але Бог врятував Калістрата. Це диво побачили 49 воїнів, після чого повірили в Бога, за що також були покарані воєначальником. Згодом на місці їхніх тортур побудували храм.

Що не можна робити 27 вересня:

позичати чужі речі;

ходити в ліс;

працювати у дворі або в саду;

пліткувати.

Народні прикмети та повір'я:

немає опадів — зима буде пізньою;

гроза — до безсніжної зими;

на соснах і ялинах мало шишок — чекайте суворої зими;

хмари пливуть на північ із півдня — до похмурої погоди.

День ангела святкують:

Іван.

Народилися 27 вересня:

1984 рік — Авріл Лавін, канадська співачка, авторка пісень, актриса;

2002 рік — Дженна Ортега, американська актриса, найбільш відома за роллю Венсдей в однойменному серіалі.

Також цього дня:

1825 рік — у Великій Британії починається рух першою залізницею — поїзд провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/год;

1977 рік — запускають у дію першу атомну електростанцію Української РСР — Чорнобильську АЕС;

1998 рік — засновують компанію Google.

