От Брендана Фрейзера до Сильвестра Сталлоне: голливудские трюки, которые едва не погубили актеров

Голливудские съемочные площадки могут быть опасным местом, и последней звездой, которая убедилась в этом на собственном горьком опыте, стал Том Холланд, который получил сотрясение мозга на съемках "Человека-паука".

Related video

29-летнего британца доставили в больницу, когда он получил травму, выполняя сложный трюк. А съемки фильма Marvel с бюджетом 200 миллионов долларов приостановили. И Том Холланд стал очередным в длинном списке голливудских актеров, которые едва не погибли во время съемок, пишет Daily Mail.

Том Холланд отделался сотрясением мозга, но многие актеры оказывались буквально на волоске от смерти, когда в процессе съемок происходили экстремальные события.

Сильвестр Сталлоне

Звезда фильма "Рокки", получил тяжелейшую травму во время съемок "Рокки 4", когда снимали сцену боя Бальбоа с Иваном Драго, роль которого исполнил Дольф Лундгрен. Лундгрен буквально разбил Слаю сердце.

Дольф Лундгрен "разбил сердце" Сильвестру Сталлоне

Сталлоне вспоминал: "В первом раунде, когда он сбил меня с ног, это было по-настоящему. Он просто сбил меня с ног, и я не почувствовал этого в тот момент, но позже тем же вечером мое сердце начало биться чаще. Был поврежден околосердечный мешок, который возникает, когда сердце ударяется о грудную клетку — как в автомобильной аварии, когда грудь ударяется о рулевое колесо".

"Мое давление подскочило до 260. Врачи подумали, что я буду разговаривать с ангелами", — рассказывал актер, вспоминая, что в больнице за него молились монахини.

Дольф Лундгрен, который тогда был начинающим актером, вспоминал, что Сталлоне велел ему выйти на ринг и "попробовать его остановить", так как во время боя должен быть "беспредел"

"Я просто подчинялся приказам. Он был главным. Я делал то, что он мне говорил. Мы вернулись в Лос-Анджелес, и продюсер сказал: "Эй, Дольф, у тебя две недели отпуска — Слай в больнице", — рассказывал актер.

Айла Фишер

Во время съемок рискованного трюка в триллере об ограблении "Иллюзия обмана" у Айлы Фишер все пошло не так.

Айла Фишер тонула, но все думали, что она хорошо играет

Австралийская актриса сыграла женщину-эскаполога, которая в стиле Гудини совершает побег из резервуара с водой, будучи закованной в наручники и кандалы.

Однако, несмотря на многократную репетицию трюка, цепи застряли на дне резервуара. Айла не могла добраться до кнопки безопасности, или "аварийного выключателя", который мог бы выплеснуть тысячи галлонов воды из бака за 70 секунд.

Несмотря на убедительность актрисы, ее отчаянные попытки справиться с ситуацией и крики о помощи были неверно истолкованы как игра, в результате чего камера продолжала работать в течение трех минут, прежде чем координатор трюков наконец понял, что она в опасности, и осушил бак.

Айла Фишер едва не погибла на съемках фильма "Иллюзия обмана" Фото: Getty Images

Позже Айла посмеялась над этим событием, но призналась, что была "очень напугана" и назвала это "околосмертным опытом".

Брендан Фрейзер

Брендан Фрейзер, звезда фильмов "Взрыв из прошлого" и "Джордж из Джунглей", часто выполнял рискованные трюки, но чуть не погиб на съемках блокбастера "Мумия".

Брендан Фрейзер рассказал Келли Кларксон, как чуть не умер на съемках "Мумии"

Когда во время интервью Келли Кларксон после его нового фильма "Кит" она спросила об этом фильме 1999 года, и поинтересовалась, правдивы ли слухи, что Фрейзер чуть не погиб на съемках, он сказал: "Почти. Ну, меня случайно задушили".

Затем он описал сцену повешения, в которой каскадер привязывал его веревкой.

"Я стоял на цыпочках вот так, с веревкой на шее, и мог двигаться только до определенного предела. И режиссер Стивен Соммерс подбежал и сказал: "Эй, на самом деле не похоже, что ты задыхаешься — можешь ли ты это показать?" И я такой: "Ладно, отлично". Поэтому я подумал: "Еще один дубль, чувак". Камера резко развернулась, и я приподнялся на цыпочках, а парень, державший надо мной веревку, подтянул ее еще выше, и я застрял на цыпочках — мне некуда было деваться, кроме как вниз".

Актер рассказал, что он буквально повис в петле, а потом понял, что уже лежит на песке и вокруг все подозрительно затихли.

Трейлер фильма "Мумия"

А потом постановщик трюков мрачно пошутил: "Поздравляю, ты в клубе — то же самое случилось с Мелом Гибсоном в "Храбром сердце".

Хью Джекман

Хью играет Росомаху с момента выхода первого фильма "Люди Икс" в 2000 году. Но на съемках первого фильма он повредил ухо, столкнувшись с камерой, а во время съемок трюка с проволокой очень интимная часть его тела попала в страховочные ремни.

Хью Джекман получил несколько травм в роли Росомахи Фото: Marvel

"Я так кричал, а они продолжали снимать, потому что решили, что это я выражаю свою первобытную эмоцию", — вспоминал Хью.

Мишель Йео

Мишель известна тем, что сама исполняет трюки в своих фильмах, и фильм Энга Ли "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" не стал исключением.

Мишель Йео получила тяжелую травму на съемках фильма "Крадущийся тигр, затаившийся дракон"

Актриса сыграла Юй Шу Лянь, воина, которому поручено транспортировать легендарный меч.

Во время съемок первой большой экшн-сцены, в ходе которой она преследует вора по крышам посреди ночи, Йео порвала переднюю крестообразную связку и была вынуждена сделать операцию прямо в разгар съемок.

Она объяснила: "Если вы посмотрите фильм, то увидите, как я медленно хожу. Это потому, что под мешковатыми штанами у меня был огромный корсет. Мне потребовалось три месяца, чтобы восстановиться и быть готовой к финальной сцене боя".

Дэниел Крейг

Дэниел получил немало травм на съемочной площадке во время съемок различных боевых сцен с Джеймсом Бондом, в том числе и во время съемок своего самого первого фильма "Казино "Рояль".

Дэниэлу Крейгу выбили зубы на съемках "Казино "Рояль" Фото: Скриншот

Во время съемок сцены драки в Чехии с участием дублеров Крейг получил удар прямо в лицо с такой силой, что потерял два передних зуба.

Из-за травмы он истекал кровью, его срочно доставили в больницу, а затем к стоматологу в Лондоне, который изготовил ему совершенно новый набор зубов как раз вовремя, чтобы Крейг успел вернуться на съемочную площадку и продолжить съемки, используя при этом капу для всех будущих боевых сцен.

Натали Портман

Натали долгое время страдала после того, как "вывихнула ребро" на съемочной площадке "Черного лебедя", поскольку продюсеры не могли позволить себе нанять врача на месте.

Натали Портман в фильме "Черный лебедь" Фото: Скриншот

Актриса, играющая балерину в фильме Даррена Аронофски, тратила до восьми часов в день на танцевальные тренировки, чтобы сделать свой образ правдоподобным.

После выхода фильма Натали появилась на Late Show с Дэвидом Леттерманом и рассказала о невыносимой боли, которую она испытала после того, как у нее случилась неприятность во время танцевального номера.

"Я повредила ребро, оно как бы ушло под другое, когда меня поднимали в воздух", — рассказала она. Однако на съемочной площадке не было никого, кто мог бы оказать ей помощь, поскольку бюджет фильма не позволял оплатить услуги дежурного врача.

Она добавила: "Забавно, потому что, когда я получила травму, я позвонила продюсеру и спросила: "Не могли бы вы вызвать врача? Мне прямо сейчас нужен пакет со льдом или что-то в этом роде", а он ответил: "О, у нас нет врача, потому что бюджет очень маленький".

Натали Портман получила травму на съемках "Черного лебедя"

Портман пошутила, что она в первый раз столкнулась с отсутствием врача на съемочной площадке, и потом у нее забрали и трейлер, в котором она отдыхала во время съемок.

Напомним, Фокус писал о возвращении Брендана Фрейзера на экраны после долгого перерыва. Он страдал от последствий травм и депрессии, но триумфально снялся в драме "Кит".

А Сильвестр Сталлоне рассказывал, что перенес семь серьезных операций после перелома шеи в "Неудержимых" после сцены драки со Стивом Остином.