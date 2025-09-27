Від Брендана Фрейзера до Сильвестра Сталлоне: голлівудські трюки, які ледь не згубили акторів

Голлівудські знімальні майданчики можуть бути небезпечним місцем, і останньою зіркою, яка переконалася в цьому на власному гіркому досвіді, став Том Голланд, який отримав струс мозку на зйомках "Людини-павука".

Related video

29-річного британця доправили до лікарні, коли він отримав травму, виконуючи складний трюк. А зйомки фільму Marvel із бюджетом 200 мільйонів доларів призупинили. І Том Голланд став черговим у довгому списку голлівудських акторів, які ледь не загинули під час зйомок, пише Daily Mail.

Том Голланд відбувся струсом мозку, але багато акторів опинялися буквально на волосині від смерті, коли в процесі зйомок відбувалися екстремальні події.

Сильвестр Сталлоне

Зірка фільму "Роккі", отримав важку травму під час зйомок "Роккі 4", коли знімали сцену бою Бальбоа з Іваном Драго, роль якого виконав Дольф Лундгрен. Лундгрен буквально розбив Слаю серце.

Дольф Лундгрен "розбив серце" Сильвестру Сталлоне

Сталлоне згадував: "У першому раунді, коли він збив мене з ніг, це було по-справжньому. Він просто збив мене з ніг, і я не відчув цього в той момент, але пізніше того ж вечора моє серце почало битися частіше. Був пошкоджений навколосерцевий мішок, який виникає, коли серце б'ється об грудну клітку — як в автомобільній аварії, коли груди б'ються об рульове колесо".

"Мій тиск підскочив до 260. Лікарі подумали, що я буду розмовляти з ангелами", — розповідав актор, згадуючи, що в лікарні за нього молилися черниці.

Дольф Лундгрен, який тоді був актором-початківцем, згадував, що Сталлоне велів йому вийти на ринг і "спробувати його зупинити", адже під час бою має бути "свавілля"...

"Я просто підкорявся наказам. Він був головним. Я робив те, що він мені говорив. Ми повернулися в Лос-Анджелес, і продюсер сказав: "Гей, Дольф, у тебе два тижні відпустки — Слай у лікарні", — розповідав актор.

Айла Фішер

Під час зйомок ризикованого трюку в трилері про пограбування "Ілюзія обману" у Айли Фішер все пішло не так.

Айла Фішер тонула, але всі думали, що вона добре грає

Австралійська акторка зіграла жінку-ескаполога, яка в стилі Гудіні здійснює втечу з резервуару з водою, будучи закутою в кайданки і кайдани.

Однак, незважаючи на багаторазову репетицію трюку, ланцюги застрягли на дні резервуара. Айла не могла дістатися до кнопки безпеки, або "аварійного вимикача", який міг би виплеснути тисячі галонів води з бака за 70 секунд.

Незважаючи на переконливість акторки, її відчайдушні спроби впоратися з ситуацією і крики про допомогу були невірно витлумачені як гра, внаслідок чого камера продовжувала працювати протягом трьох хвилин, перш ніж координатор трюків нарешті зрозумів, що вона в небезпеці, і осушив бак.

Айла Фішер ледь не загинула на зйомках фільму "Ілюзія обману" Фото: Getty Images

Пізніше Айла посміялася над цією подією, але зізналася, що була "дуже налякана" і назвала це "навколосмертним досвідом".

Брендан Фрейзер

Брендан Фрейзер, зірка фільмів "Вибух з минулого" і "Джордж із Джунглів", часто виконував ризиковані трюки, але мало не загинув на зйомках блокбастера "Мумія".

Брендан Фрейзер розповів Келлі Кларксон, як мало не помер на зйомках "Мумії"

Коли під час інтерв'ю Келлі Кларксон після його нового фільму "Кит" вона запитала про цей фільм 1999 року, і поцікавилася, чи правдиві чутки, що Фрейзер ледь не загинув на зйомках, він сказав: "Майже. Ну, мене випадково задушили".

Потім він описав сцену повішення, в якій каскадер прив'язував його мотузкою.

"Я стояв навшпиньки ось так, з мотузкою на шиї, і міг рухатися тільки до певної межі. І режисер Стівен Соммерс підбіг і сказав: "Гей, насправді не схоже, що ти задихаєшся — чи можеш ти це показати?" І я такий: "Гаразд, чудово". Тому я подумав: "Ще один дубль, чувак". Камера різко розвернулася, і я підвівся навшпиньки, а хлопець, який тримав наді мною мотузку, підтягнув її ще вище, і я застряг навшпиньки — мені нікуди було подітися, окрім як униз".

Актор розповів, що він буквально повис у зашморгу, а потім зрозумів, що вже лежить на піску і навколо всі підозріло затихли.

Трейлер фільму "Мумія"

А потім постановник трюків похмуро пожартував: "Вітаю, ти в клубі — те саме сталося з Мелом Гібсоном у "Хороброму серці".

Г'ю Джекман

Г'ю грає Росомаху з моменту виходу першого фільму "Люди Ікс" у 2000 році. Але на зйомках першого фільму він пошкодив вухо, зіткнувшись із камерою, а під час зйомок трюку з дротом дуже інтимна частина його тіла потрапила в страхувальні ремені.

Г'ю Джекман отримав кілька травм у ролі Росомахи Фото: Marvel

"Я так кричав, а вони продовжували знімати, бо вирішили, що це я висловлюю свою первісну емоцію", — згадував Г'ю.

Мішель Йео

Мішель відома тим, що сама виконує трюки у своїх фільмах, і фільм Енга Лі "Тигр, що крадеться, дракон, що затаївся" не став винятком.

Мішель Йео отримала важку травму на зйомках фільму "Тигр, що крадеться, дракон, що затаївся"

Актриса зіграла Юй Шу Лянь, воїна, якому доручено транспортувати легендарний меч.

Під час зйомок першої великої екшн-сцени, під час якої вона переслідує злодія на дахах посеред ночі, Йео порвала передню хрестоподібну зв'язку і була змушена зробити операцію просто в розпал зйомок.

Вона пояснила: "Якщо ви подивитеся фільм, то побачите, як я повільно ходжу. Це тому, що під мішкуватими штанами у мене був величезний корсет. Мені знадобилося три місяці, щоб відновитися і бути готовою до фінальної сцени бою".

Деніел Крейг

Деніел зазнав чимало травм на знімальному майданчику під час зйомок різних бойових сцен із Джеймсом Бондом, зокрема й під час зйомок свого найпершого фільму "Казино "Рояль".

Деніелу Крейгу вибили зуби на зйомках "Казино "Рояль" Фото: Скриншот

Під час зйомок сцени бійки в Чехії за участю дублерів Крейг дістав удар прямо в обличчя з такою силою, що втратив два передні зуби.

Через травму він стікав кров'ю, його терміново доправили в лікарню, а потім до стоматолога в Лондоні, який виготовив йому абсолютно новий набір зубів якраз вчасно, щоб Крейг встиг повернутися на знімальний майданчик і продовжити зйомки, використовуючи при цьому капу для всіх майбутніх бойових сцен.

Наталі Портман

Наталі довгий час страждала після того, як "вивихнула ребро" на знімальному майданчику "Чорного лебедя", оскільки продюсери не могли дозволити собі найняти лікаря на місці.

Наталі Портман у фільмі "Чорний лебідь" Фото: Скриншот

Актриса, яка грає балерину у фільмі Даррена Аронофскі, витрачала до восьми годин на день на танцювальні тренування, щоб зробити свій образ правдоподібним.

Після виходу фільму Наталі з'явилася на Late Show з Девідом Леттерманом і розповіла про нестерпний біль, якого вона зазнала після того, як у неї трапилася неприємність під час танцювального номера.

"Я пошкодила ребро, воно ніби пішло під інше, коли мене піднімали в повітря", — розповіла вона. Однак на знімальному майданчику не було нікого, хто міг би надати їй допомогу, оскільки бюджет фільму не дозволяв оплатити послуги чергового лікаря.

Вона додала: "Кумедно, тому що, коли я отримала травму, я зателефонувала продюсеру і запитала: "Не могли б ви викликати лікаря? Мені просто зараз потрібен пакет із льодом або щось на кшталт цього", а він відповів: "О, у нас немає лікаря, тому що бюджет дуже маленький".

Наталі Портман отримала травму на зйомках "Чорного лебедя"

Портман пожартувала, що вона вперше зіткнулася з відсутністю лікаря на знімальному майданчику, і потім у неї забрали і трейлер, у якому вона відпочивала під час зйомок.

Нагадаємо, Фокус писав про повернення Брендана Фрейзера на екрани після довгої перерви. Він страждав від наслідків травм і депресії, але тріумфально знявся в драмі "Кит".

А Сильвестр Сталлоне розповідав, що переніс сім серйозних операцій після перелому шиї в "Нестримних" після сцени бійки зі Стівом Остіном.