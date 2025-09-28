Дерзкое "женское ограбление": появилась с пистолетом и сбежала на электросамокате

В городе Рамат-Ган (Израиль) произошла попытка ограбления с необычным сценарием. 34-летняя жительница города проникла в минимаркет, используя газовый пистолет и вымышленную историю о бомбе.

Как сообщает "9 ТВ-канал Израиля", инцидент произошел в дневное время. Женщина, подпоясанная кобурой с пистолетом, ворвалась в магазин и представилась сотрудницей службы безопасности.

"Рядом заложена бомба", — заявила она присутствующим в магазине и приказала всем срочно направляться в укрытие. После того как помещение опустело, преступница заметила сумку кассирши, из которой вытащила кошелек.

Воспользовавшись электросамокатом, женщина вскоре покинула место происшествия. Полиция начала оперативно-розыскные мероприятия, используя записи с камер наблюдения и анализируя маршрут передвижения электросамоката.

Ночью правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемой и задержали ее. Во время обыска был изъят газовый пистолет, который стреляет перечным газом, а также четыре грамма кокаина.

Судебная инстанция установила срок содержания 32-летней подозреваемой в КПЗ. Ей грозит несколько лет лишения свободы, однако, учитывая незначительный размер украденного имущества, вероятность реального заключения остается невысокой.

