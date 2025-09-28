Зухвале "жіноче пограбування": з'явилася з пістолетом та втекла на електросамокаті
У місті Рамат-Ган (Ізраїль) сталася спроба пограбування з незвичним сценарієм. 34-річна мешканка міста проникла до мінімаркету, використовуючи газовий пістолет та вигадану історію про бомбу.
Як повідомляє "9 ТВ-канал Ізраїлю", інцидент стався в денний час. Жінка, підперезана кобурою з пістолетом, увірвалася до магазину та представилася співробітницею служби безпеки.
"Поряд закладено бомбу", — заявила вона присутнім у магазині та наказала всім терміново прямувати до укриття. Після того як приміщення спорожніло, злочинка помітила сумку касирки, з якої витягла гаманець.
Скориставшись електросамокатом, жінка незабаром покинула місце події. Поліція розпочала оперативно-розшукові заходи, використовуючи записи з камер спостереження та аналізуючи маршрут пересування електросамокату.
Вночі правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваної та затримали її. Під час обшуку було вилучено газовий пістолет, який стріляє перцевим газом, а також чотири грами кокаїну.
Судова інстанція встановила термін утримання 32-річної підозрюваної у КПЗ. Їй загрожує кілька років позбавлення волі, однак, враховуючи незначний розмір вкраденого майна, ймовірність реального ув'язнення залишається невисокою.
