Джордж Клуни подхватил опасную инфекцию: врачи предупреждают о серьезных последствиях

В Венеции 63-летний актер отменил ряд выступлений в рамках кинофестиваля из-за диагностированной инфекции пазух носа. Медицинские эксперты связывают заболевание с чрезмерной рабочей активностью артиста.

Как сообщает RadarOnline, состояние здоровья Джорджа Клуни стало причиной отмены его участия в промо-мероприятиях фильма "Джей Келли" для платформы Netflix. По данным источника, инфекция является симптомом более серьезной проблемы, чем обычная простуда.

"У Джорджа так много дел, что он редко бывает свободен вечером", — сообщил инсайдер.

"Такой график мог бы быть выполнимым в 45 лет, но он уже не молод. Ему нужно научиться убирать ногу с педали газа, как бы трудно это ни было для такого, как он", — отметил источник.

"Иначе вы начнете хоробить, и это может привести к серьезным проблемам, если вам немного не повезет", — добавил информатор.

Представители медицинской сферы подтверждают, что даже незначительные заболевания часто сигнализируют о необходимости отдыха для организма. Доктор Гейб Миркин, специалист по гериатрии из Флориды, который не лечил Клуни, подтвердил эту позицию.

"Это сообщение, которое вы игнорируете на собственный страх и риск", — заявил Миркин.

"В его возрасте нужно дать себе перерыв, иначе вы рискуете заболеть более серьезными заболеваниями", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Джордж Клуни продолжает активную карьеру в кинематографе, совмещая актерскую работу с режиссурой и продюсированием. Его новый проект "Джей Келли" готовится к релизу на стриминговом сервисе Netflix.

