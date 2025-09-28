Джордж Клуні підхопив небезпечну інфекцію: лікарі попереджають про серйозні наслідки

У Венеції 63-річний актор скасував низку виступів у рамках кінофестивалю через діагностовану інфекцію пазух носа. Медичні експерти пов'язують захворювання з надмірною робочою активністю артиста.

Як повідомляє RadarOnline, стан здоров'я Джорджа Клуні став причиною скасування його участі у промо-заходах фільму "Джей Келлі" для платформи Netflix. За даними джерела, інфекція є симптомом серйознішої проблеми, ніж звичайна застуда.

"У Джорджа так багато справ, що він рідко буває вільним увечері", – повідомив інсайдер.

"Такий графік міг би бути здійсненним у 45 років, але він уже не молодий. Йому потрібно навчитися прибирати ногу з педалі газу, як би важко це не було для такого, як він", – зазначив джерело.

"Інакше ви почнете хоробіти, і це може призвести до серйозних проблем, якщо вам трохи не пощастить", – додав інформатор.

Представники медичної сфери підтверджують, що навіть незначні захворювання часто сигналізують про необхідність відпочинку для організму. Доктор Гейб Міркін, фахівець з геріатрії з Флориди, який не лікував Клуні, підтвердив цю позицію.

"Це повідомлення, яке ви ігноруєте на власний страх і ризик", – заявив Міркін.

"У його віці потрібно дати собі перерву, інакше ви ризикуєте захворіти на серйозніші захворювання", – наголосив експерт.

Нагадаємо, Джордж Клуні продовжує активну кар'єру в кінематографі, поєднуючи акторську роботу з режисурою та продюсуванням. Його новий проєкт "Джей Келлі" готується до релізу на стрімінговому сервісі Netflix.

Як повідомляв Фокус, американські кінематографісти перетворили марокканське місто на "українське" для зйомок серіалу. Таке рішення Джорджа Клуні здивувало людей, які не побачили схожості між вулицями Північної Африки та Україною.

Фокус також писав, що у квітні Джордж Клуні дебютував з перефарбованим волоссям.