"Муж еще не знает": Светлана Тарабарова заговорила о четвертой беременности

Украинская певица, которая вместе с мужем Алексеем Бондарем воспитывает троих детей, неожиданно поделилась планами по расширению семьи. Артистка призналась, что серьезно рассматривает возможность родить четвертого ребенка, хотя ее муж об этих намерениях еще не в курсе.

Светлана Тарабарова подняла тему материнства во время общения с журналистами, чем удивила своих поклонников. Певица, которая в браке уже почти девять лет, подчеркнула, что даже после рождения троих детей — сына Ивана и дочерей Марии и Полины — она не исключает появления еще одного ребенка.

Исполнительница отметила, что хотя воплотить это чуть позже. Однако еще не обсуждала этот план с мужем.

"Я хочу, честно, четвертого ребенка, но чуть позже. Правда, Алексей об этом еще не знает", — откровенно заявила артистка в интервью для Smart Event Agency в TikTok.

Светлана Тарабарова стала многодетной мамой меньше двух лет назад, родив самую младшую дочь Полину в апреле 2023 года во время полномасштабной войны. Ее старший сын Иван родился в сентябре 2019-го, а дочь Маша — в сентябре 2020 года.

