"Чоловік ще не знає": Світлана Тарабарова заговорила про четверту вагітність

Українська співачка, яка разом із чоловіком Олексієм Бондарем виховує трьох дітей, несподівано поділилася планами щодо розширення родини. Артистка зізналася, що серйозно розглядає можливість народити четверту дитину, хоча її чоловік про ці наміри ще не в курсі.

Світлана Тарабарова порушила тему материнства під час спілкування з журналістами, чим здивувала своїх прихильників. Співачка, яка у шлюбі вже майже дев'ять років, наголосила, що навіть після народження трьох дітей — сина Івана та доньок Марійки й Поліни — вона не виключає появи ще однієї дитини.

Виконавиця зазначила, що хоча втілити це трохи згодом. Однак ще не обговорювала цей план із чоловіком.

"Я хочу, чесно, четверту дитину, але трішки пізніше. Щоправда, Олексій про це ще не знає", — відверто заявила артистка в інтерв'ю для Smart Event Agency у TikTok.

Світлана Тарабарова стала багатодітною мамою менше ніж два роки тому, народивши наймолодшу доньку Поліну у квітні 2023 року під час повномасштабної війни. Її старший син Іван народився у вересні 2019-го, а донька Марійка — у вересні 2020 року.

