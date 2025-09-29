"Я не разрешаю": Alyona Alyona объяснила, почему ее возлюбленный "прикован" к поселку (видео)

Бойфренд украинской рэперши Алены Савраненко, известной под псевдонимом Alyona Alyona, проживает в Ивано-Франковской области. Она рассказала, что Владимир "не путешествует" и находится дома "не один".

Артистка объяснила, что не появляется на публичных мероприятиях в компании своего возлюбленного, потому что он не ездит с ней в Киев, оставаясь в Ивано-Франковской области. Об этом известно из ее комментария в программе "Тур звездами", опубликованной 29 сентября.

"Он не путешествует. Он дома. Он дома не один — есть человек, за которым ему надо ухаживать. Соответственно, он прикован к своим территориальным обстоятельствам", — рассказала Савраненко.

Она заверила, что поддерживает своего бойфренда и ей хватает того общения, которое у пары есть.

"Незачем тащить его в этот шумный Киев. Нет-нет-нет, я не разрешаю! Баба Яга против", — заметила реперка.

Alyona Alyona поделилась, что наслаждается обыденностью в Ивано-Франковской области, ценя спокойствие там. По ее словам, все местные уже успели сделать фото со звездой, поэтому относятся к ней как к обычному человеку. Артистка может ухаживать за клумбой, ходить с любимым по грибы или на рыбалку.

"Я разделила эти два мира. И сейчас даже я бы сказала, что в душе я бы подумала, в каком мире мне лучше", — призналась она.

Савраненко уточнила, что речь идет о мире публичности, где приходится только отдавать и мало получать, и мире "тепла и ласки", где получаешь вдвое больше, чем отдаешь.

"Мне 34, я уже, знаете, что-то там думаю...", — добавила она.

Личная жизнь Alyona Alyona: что известно

Осенью 2023 года украинская рэперша рассказала в интервью, что в отношениях с Владимиром. По ее словам, бойфренд тоже занимается музыкой, но в клубном жанре, и общение началось с реакций на творчество друг друга.

В то время Савраненко проживала в 3-комнатной квартире Владимира, где также жил его брат со своей девушкой. Пара имеет двух общих котов и, по словам артистки, первой влюбилась именно она.

В апреле прошлого года рэперша поделилась с подписчиками в соцсетях, что проживает в поселке Выгода в Ивано-Франковской области. Она призналась, что счастлива и вдохновляется природой вокруг, а журналисты или срочная работа не достают ее дома.

