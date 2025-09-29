Дочь Ольги Фреймут сделала неожиданное заявление о возвращении в Украину (фото)

Старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, 19-летняя Злата Митчелл, ответила на вопрос о ее возможном возвращении в Украину из США. Девушка говорит, что пока не планирует покидать Калифорнию, поскольку именно там реализует свою "детскую мечту" и видит больше всего возможностей для профессионального развития.

В то же время Злата неожиданно подчеркнула, что регулярные визиты в Киев остаются для нее необходимыми. Подробнее о своем решении она рассказала на странице в Instagram, где регулярно общается с подписчиками.

Дочь Ольги Фреймут призналась, что мечтала об Америке еще с детства, и переезд в раннем возрасте стал для нее абсолютно независимым и взвешенным шагом. Ключевые факторы, которые привлекают ее в США, — это климат, природа и профессиональные перспективы.

19-летняя Злата Митчелл Фото: Instagram

"Здесь море возможностей для тех, кому интересна режиссура, продюсирование, кино. Я всегда хотела переехать в США. Я сделала этот выбор довольно рано и пока не чувствую, что должна полностью отказаться от этого. Думаю, что Калифорния — это подходящее место на данном этапе моей жизни", — поделилась Злата.

Несмотря на это, девушка регулярно приезжает в Украину, подчеркивая важность этих визитов для своего эмоционального и ментального состояния. Она призналась, что разрыв с домом был слишком большим, и теперь она пытается его компенсировать.

Пост Златы Митчелл Фото: Instagram Пост Златы Митчелл Фото: Instagram

"Я дома дважды в год! Очень благодарна за возможность возвращаться, это просто самое ценное ощущение в моей жизни. Мне нужно быть в Киеве хотя бы 2-3 месяца в год, чтобы полноценно себя чувствовать. Я никогда не хотела такие далекие перерывы от дома в своей жизни", — добавила она.

