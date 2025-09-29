Донька Ольги Фреймут зробила несподівану заяву про повернення до України (фото)

Старша донька відомої української телеведучої Ольги Фреймут, 19-річна Злата Мітчелл, відповіла на запитання щодо її можливого повернення в Україну із США. Дівчина каже, що наразі не планує залишати Каліфорнію, оскільки саме там реалізує свою "дитячу мрію" та бачить найбільше можливостей для професійного розвитку.

Водночас Злата несподівано наголосила, що регулярні візити до Києва залишаються для неї необхідними. Детальніше про своє рішення вона розповіла на сторінці в Instagram, де регулярно спілкується з підписниками.

Донька Ольги Фреймут зізналася, що мріяла про Америку ще з дитинства, і переїзд у ранньому віці став для неї абсолютно незалежним і виваженим кроком. Ключові фактори, які приваблюють її у США, — це клімат, природа та професійні перспективи.

19-річна Злата Мітчелл Фото: Instagram

"Тут море можливостей для тих, кому цікава режисура, продюсування, кіно. Я завжди хотіла переїхати до США. Я зробила цей вибір досить рано і поки що не відчуваю, що маю повністю відмовитися від цього. Думаю, що Каліфорнія — це відповідне місце на даному етапі мого життя", — поділилася Злата.

Попри те, дівчина регулярно приїздить до України, підкреслюючи важливість цих візитів для свого емоційного та ментального стану. Вона зізналася, що розрив із домом був занадто великим, і тепер вона намагається його компенсувати.

Допис Злати Мітчелл Фото: Instagram Допис Злати Мітчелл Фото: Instagram

"Я вдома двічі на рік! Дуже вдячна за можливість повертатись, це просто найцінніше відчуття в моєму житті. Мені потрібно бути в Києві хоча б 2-3 місяці на рік, щоб повноцінно себе відчувати. Я ніколи не хотіла такі далекі перерви від дому в своєму житті", — додала вона.

