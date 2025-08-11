Стала ефектною жінкою: 19-річна донька Ольги Фреймут повернулась в Україну (фото)

Злата Мітчелл, старша донька колишньої телеведучої Ольги Фреймут, повернулася в Україну після трьох років життя в США. Вона разом з родиною провела літні канікули в Карпатах.

19-річна Злата, яка останні роки живе та навчається в Лос-Анджелесі, США, повернулася додому на літні канікули. Кадрами, зробленими на Батьківщині, дівчина поділилася у своєму Instagram.

На гірському курорті дочка Ольги Фреймут відпочивала у колі сім'ї — разом з мамою, тіткою та молодшими братом і сестрою.

Злата Мітчелл з родиною у Карпатах Фото: Instagram

"Карпати. Я закинула Instagram у липні, бо я вдома в Україні. І цього разу, повернувшись на літо, мені це було потрібно як ніколи", — підписала світлини Мітчелл.

Під публікацією з'явився лаконічний, але зворушливий коментар від зіркової мами. "Щасливе літо", — написала Фреймут.

Інтерв'ю Злати Мітчелл

На одному з кадрів з’явилась відома інтерв’юера Раміна Есхакзай. Очевидно, невдовзі вийде велике інтерв’ю з дочкою Ольги. Також вона показала знімки, зроблені у Львові та у середмісті Києва.

Злата народилася у 2006 році від шлюбу телеведучої з британцем Нілом Мітчеллом. До 2020 року дівчина жила в Україні, однак після свого 14-річчя переїхала до США на навчання.

Злата Мітчелл помітно змінилась зовні Фото: Instagram Злата Мітчелл помітно змінилась зовні Фото: Instagram

Зараз родина Фреймут розкидана по різних країнах світу. Злата проживає в Лос-Анджелесі, а її мама з молодшими дітьми та чоловіком після початку повномасштабної війни оселилася в Лондоні.

