Стала эффектной женщиной: 19-летняя дочь Ольги Фреймут вернулась в Украину (фото)

Злата Митчелл, старшая дочь бывшей телеведущей Ольги Фреймут, вернулась в Украину после трех лет жизни в США. Она вместе с семьей провела летние каникулы в Карпатах.

19-летняя Злата, которая последние годы живет и учится в Лос-Анджелесе, США, вернулась домой на летние каникулы. Кадрами, сделанными на Родине, девушка поделилась в своем Instagram.

На горном курорте дочь Ольги Фреймут отдыхала в кругу семьи — вместе с мамой, тетей и младшими братом и сестрой.

Злата Митчелл с семьей в Карпатах Фото: Instagram

"Карпаты. Я забросила Instagram в июле, потому что я дома в Украине. И на этот раз, вернувшись на лето, мне это было нужно как никогда", — подписала фотографии Митчелл.

Под публикацией появился лаконичный, но трогательный комментарий от звездной мамы. "Счастливое лето", — написала Фреймут.

На одном из кадров появилась известная интервьюерша Рамина Эсхакзай. Очевидно, вскоре выйдет большое интервью с дочерью Ольги. Также она показала снимки, сделанные во Львове и в центре Киева.

Злата родилась в 2006 году от брака телеведущей с британцем Нилом Митчеллом. До 2020 года девушка жила в Украине, однако после своего 14-летия переехала в США на учебу.

Злата Митчелл заметно изменилась внешне Фото: Instagram Злата Митчелл заметно изменилась внешне Фото: Instagram

Сейчас семья Фреймут разбросана по разным странам мира. Злата проживает в Лос-Анджелесе, а ее мама с младшими детьми и мужем после начала полномасштабной войны поселилась в Лондоне.

